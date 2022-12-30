Пухкі щічки стають справжньою проблемою для людей старшого віку, адже шкіра з віком починає провисати і пружні ямочки повільно спускаються вниз. Як позбутись проблеми та що може спровокувати ріст щічок у ширину, розповідаємо далі.

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Чому з'являються великі щоки

З віком овал обличчя може втрачати свою звичну форму та риси. Від можливого провисання тканин не застраховані навіть стрункі люди. На об'єм щік також впливають переїдання, любов до алкоголю та солодкого. Тут ефект зростання об'ємів буде поширюватись на все тіло.

Вплинути на появу асиметрії може і поганий сон. Вагому роль відіграють у цьому процесі подушки: високі та жорсткі порушують кровообіг і ускладнюють венозний відтік від обличчя і голови, що спричиняє появу набряків.



Обирайте правильні подушки для сну / Фото Pexels

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При появі перших ознак проблеми старіння варто негайно братись за оздоровлення способу життя: змінюємо раціон та починаємо більше рухатись. Окрім цього, зупинити або сповільнити процес допоможуть спеціальні вправи для обличчя.

Артикуляційні вправи чи спеціальний фітнес допомагають прибрати небажані набряки, покращують кровообіг та тонус м'язів обличчя. Це дозволяє отримати омолоджувальний максимум: гарний овал обличчя з чітко вираженими лініями, свіжий вигляд та живий колір шкіри, відсутність зморшків та підтягнута шкіра.

Комплекс вправ для омолодження обличчя: