Диетолог Светлана Фус решила упростить жизнь своим подписчикам и рассказала, как эффективно избавиться от жира на животе.

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Как избавиться от висцерального жира

Ваш организм никак не может обойтись без жира. Интересно, что количество компонента может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от образа жизни, питания и физической активности. Чаще все отложения появляются в зоне живота.

Большой живот – это не только эстетически некрасиво, но и опасно для здоровья, поскольку жир, скапливаясь вокруг внутренних органов, сжимает их и препятствует нормальной работе. Это может провоцировать развитие инсулинорезистентности, сахарного диабета, гипертонии, онкологических патологий,

– объясняет диетолог.



Чтобы избавиться от жира на животе, питайтесь правильно / Фото Pexels

Избавиться от висцерального жира, конечно же, возможно Светлана Фус отмечает, что важно изменить свое питание. Прежде всего, следите за ужином – нельзя переедать перед сном, а в течение дня нужно есть сбалансированно.

Чтобы эффект был в разы лучше, не забывайте о физической активности, которая поможет сжечь лишние калории. Необходимо подтягивать мышцы и активизировать мышечную массу.

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"Единственное правильное решение – организовать питание для себя с учетом особенностей вашего организма, возраста и образа жизни", – говорит эксперт и советует сделать анализы, чтобы проверить гликированный гемоглобин, липопротеиды, тиреотропный гормон и глюкозу.