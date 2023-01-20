Позбутись жовтих плям на подушках та застарілого запаху поту не так вже й просто. Як швидко їх освіжити, розповідаємо далі.
Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму
Як освіжити подушки
Дезінфекція
Допоможе позбутись пилових кліщів та інших бактерій, а також викорінити неприємний запах допоможе перекис водню та розприскувач. Для цього необхідно залити рідину у пляшечку, злегка розпилити на подушку та залишити підсохнути. За можливості подушку можна просушити на свіжому повітрі, так ви зможете ефективніше позбутись запаху.
Видаляємо жовті плями
Як випрати подушки вдома / Фото Pexels
Якщо подушку ви давно не очищували і боїтесь, що звичайне прання із забрудненнями не справиться, скористайтесь хлоргексидином. Після ретельного змочування у рідині залиште подушку на кілька хвилин, а тоді відправте у прання.
Видалити застарілі жовті плями вам допоможе "антижир", який ефективно справляється з різними забрудненнями. Його наносимо на пляму та залишаємо на 10 хвилин. Після цього змиваємо водою і відправляємо пратися.
У боротьбі із плямами допоможе й кисневий відбілювач, 3 – 4 ложки якого потрібно розчинити у гарячій воді. У суміш відправляємо подушку на 10 – 15 хвилин, а тоді гарненько випираємо її.
Якими засобами прати подушки
Для прання подушок найкраще підійдуть дитячі засоби для прання білизни. Якщо ви використовуєте звичайний сухий порошок, рекомендуємо його попередньо розвести у теплій воді. Як мийний засіб можете використовувати і нашатирний спирт: знадобиться 3 – 4 столові ложки. Він допоможе освіжити подушки, позбутись забруднень та підсилить дію дитячого порошку, за умови, якщо засоби використовувати разом.