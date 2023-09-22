Мурахи можуть бути дуже корисними комахами у дикій природі, проте у вашому домі їм точно не місце. Та якщо ці шкідники заполонили вашу кухню чи комору, не біда: їх можна позбутися без особливих зусиль.

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Як позбутися мурах

Перше, що ви маєте зробити для того, щоб ефективно боротися зі шкідниками, так це визначити, який саме вид мурах заполонив вашу квартиру. Ви будете здивовані, але тільки у помешканнях може жити до 25 видів мурах. Спеціаліст з обробки Майк Голдштейн поділився, що найпопулярніші види – це тротуарні, аргентинські та мурахи-теслі.

Визначити вид мурах досить важливо, адже це допоможе зрозуміти, що саме вони їдять та звідки заповзають до оселі. Якщо ваші мурахи невеликі та коричневі, скоріш за все, вони живуть десь поблизу їжі та вологи: у горщиках, біля раковини чи труби.

Натомість мурахи-теслі можуть буквально зруйнувати ваш будинок зсередини, адже вони пробивають тунелі у деревині, особливо там, де вона вогка.

Наступне, що вам варто зробити – закрити усі щілини та отвори. Вам може здатися, що це не надто ефективно, враховуючи те, наскільки мурахи маленькі, та дуже скоро ви помітите різницю у їхній кількості.

Також переконайтеся, що ви не залишаєте залишки їжі на столах та інших поверхнях, адже мурахи харчуються так само, як і люди, і шматок булки чи м'яса може привабити їх. Ви можете спробувати класти їжу у герметичні контейнери та відразу ж прибирати усі крихти та розлиті напої.



Мурахи харчуються залишками їжі / Фото Pexels​

Розкладіть приманки

Вам може здатися непоганою стратегією вбивати кожну мураху, яку ви бачите, проте, виявляється, це не дуже ефективно.

Лише близько 10% мурашок у колонії одночасно шукають їжу поза межами, а це означає, що 90% цієї колонії сховано. Ви можете вбити пару випадкових мурах, але це все одно залишить багато в гнізді, щоб заповнити цю порожнечу,

— пояснила ентомологиня Челле Харцер.

Натомість краще розкладіть пастки-приманки. Якщо у їжі, яку ви залишите на столі, буде отрута проти мурах, комахи принесуть її до колонії, розділять, і таким чином ви зможете знищити чимало шкідників.

Найкраща пастка для мурах – борна кислота, яку можна придбати у аптеці (вам знадобиться одна столова ложка), змішана з ¼ склянки цукру. Розкладіть цю суміш у місцях, де ви помічали багато комах – на кутах шаф, столів тощо.

Втім, не забувайте про те, щоб тримати порошок далі від дітей та місць, куди мають доступ домашні тварини, адже борна кислота токсична та може нашкодити, якщо її проковтнути у великій кількості.