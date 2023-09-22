Муравьи могут быть очень полезными насекомыми в дикой природе, однако в вашем доме им точно не место. Но если эти вредители заполонили вашу кухню или кладовую, не беда: от них можно избавиться без особого труда.

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Как избавиться от муравьев

Первое, что вы должны сделать для того, чтобы эффективно бороться с вредителями, так это определить, какой именно вид муравьев заполонил вашу квартиру. Вы будете удивлены, но только в жилищах может жить до 25 видов муравьев. Специалист по обработке Майк Голдштейн поделился, что самые популярные виды – это тротуарные, аргентинские и муравьи-плотники.

Определить вид муравьев достаточно важно, ведь это поможет понять, что именно они едят и откуда заползают в дом. Если ваши муравьи небольшие и коричневые, скорее всего, они живут вблизи пищи и влаги: в горшках, у раковины или трубы.

Вместо этого муравьи-плотники могут буквально разрушить ваш дом изнутри, ведь они пробивают туннели в древесине, особенно там, где она сырая.

Следующее, что вам следует сделать – закрыть все щели и отверстия. Вам может показаться, что это не слишком эффективно, учитывая то, насколько маленькие муравьи, и очень скоро вы заметите разницу в их количестве.

Также убедитесь, что вы не оставляете остатки пищи на столах и других поверхностях, ведь муравьи питаются так же, как люди, и кусок булки или мяса может привлечь их. Вы можете попробовать положить еду в герметичные контейнеры и сразу же убирать все крошки и разлитые напитки.



Муравьи питаются остатками пищи / Фото Pexels

Разложите приманки

Вам может показаться неплохой стратегией убивать каждого муравья, которого вы видите, однако, оказывается, это не очень эффективно.

Только около 10% муравьев в колонии одновременно ищут пищу вне, а это означает, что 90% этой колонии спрятаны. Вы можете убить пару случайных муравьев, но это все равно оставит много в гнезде, чтобы заполнить эту пустоту,

– объяснила энтомологиня Челле Харцер.

Вместо этого лучше разложить ловушки-приманки. Если у еды, которую вы оставите на столе, будет яд против муравьев, насекомые принесут ее в колонию, разделят, и таким образом вы сможете уничтожить немало вредителей.

Лучшая ловушка для муравьев – борная кислота, которую можно приобрести в аптеке (вам понадобится одна столовая ложка), смешанная с ¼ стакана сахара. Разложите эту смесь в местах, где вы замечали многие насекомые – на углах шкафов, столов и так далее.

Впрочем, не забывайте о том, чтобы держать порошок подальше от детей и мест, куда имеют доступ домашние животные, ведь борная кислота токсична и может навредить, если ее проглотить в большом количестве.