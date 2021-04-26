Сезонность набора веса – это факт. Зимой, например, наблюдается резкий гормональный перепад, что провоцирует повышенный аппетит и снижение мотивации для тренировок. Параллельно уменьшается количество полезной и свежей пищи, поэтому мы переходим на быстрые углеводы.

Следовательно, набор веса, который припал на холодное время года, – это естественный процесс, поэтому не стоит отчаиваться при обнаружении жировых отложений на боках. Существуют эффективные способы, которые помогут восстановить стройность, но тренеры предупреждают, что одних только тренировок будет недостаточно.

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Можно ли избавиться от складок на боках при помощи физических нагрузок



Появление складок – это естественный процесс / Фото Pinterest

К сожалению, действенных упражнений, нацеленных исключительно на устранения боков, не существует. Локальное жиросжигания – это лишь миф, в который хочется верить тем, кто ищет легких способов похудения.

Как и в случае с любыми проблемными участками, вам придется изменить рацион: соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также отслеживать количество потребляемых калорий.

В то же время, чтобы сжигать жировую ткань, важно тратить гораздо больше энергии, чем вы получаете с пищей. Суточное количество получаемых и расходуемых калорий должно рассчитываться с учетом вашего типа активности, продолжительности интеллектуальной деятельности и ряда особенностей организма.

Как подтянуть пресс

Основная функция прямой мышцы живота – поддержка позвоночника в вертикальном положении. Второстепенные функции – это сгибание корпуса. Поэтому любые модификации таких упражнений пойдут вам на пользу. Главное в этом деле – придерживаться правильной техники выполнения.

Чтобы во время тренировки задействовать прямую мышцу живота, необходимо сгибаться так, чтобы нижние ребра были направлены в сторону таза.

Какие упражнения не помогут избавиться от складок на боках

Упражнения не могут убрать жир исключительно на боках. В основном похудение происходит благодаря рациональному питанию и физическим нагрузкам на все тело.

Что касается конкретных упражнений, не следует делать акцент на планке в статическом варианте. Так усиливается внутрибрюшное давление, что в перспективе не очень полезно для кровеносных сосудов. К тому же напряжение мышц живота и подкрутка таза может спровоцировать появление поясничного лордоза (изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью вперед), что негативно скажется на вашей фигуре.

Ограничением для упражнений на мышцы живота может стать диастаз – расхождение внутренних краев этих мышц. В таком случае тренировка должна быть максимально плавной и медленной, желательно – под присмотром тренера.