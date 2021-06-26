Правильний одяг

Працюючи з дому, не обов'язково одягати офісний костюм. Краще – зручний та легкий одяг. Проте важливо підготувати речі, які можуть знадобитися у випадку неочікуваної відеоконференції.

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Провітрюйте

Немає нічого гіршого, ніж сидіти під час спеки в непровітреному приміщенні. Також кращим рішенням буде відкрити вікна, але закрити штори.

Дотримуйтеся водного режиму

Обов’язково підтримуйте рівень води протягом дня. Налийте її у пляшку та регулярно пийте. Уникайте чай або каву, адже вони можуть зневоднити організм.



Водний баланс / Фото Getty Images​

Змініть харчування

Є причина, чому влітку хочеться більше їсти салати. Такі компоненти, як, наприклад, селера і огірок, мають високий вміст води та допомагають наповнювати організм рідиною.

Спробуйте їсти менше м’яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення. Це підвищує температуру тіла та викликає піт.



Їсти салат / Фото HealthKart

Охолоджуйтеся

Вентилятор виштовхує гаряче повітря, що не допомагає охолодитися. Краще заморозити дволітрову пляшку води й поставте її між вентилятором і собою. Це допоможе краще охолодити повітря.

Не працюйте надворі

Якщо думаєте працювати з ноутбуком в парку, знайте, що це погана ідея. Зазвичай, відблиски сонця заважають бачити екран і спокійно працювати. Крім того, треба бути обережним, щоб не перегрітися на сонці.

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Змініть свій робочий графік

Якщо працюєте з дому, постарайтеся не виконувати важких завдань в найбільш спекотний період. Наприклад, ви можете починати свій робочий день раніше, або навпаки, працювати ввечері. Головне, щоб залишили спекотну частину дня вільною і могли розслабитися.