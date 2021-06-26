Правильний одяг

Працюючи з дому, не обов'язково одягати офісний костюм. Краще – зручний та легкий одяг. Проте важливо підготувати речі, які можуть знадобитися у випадку неочікуваної відеоконференції.

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Провітрюйте

Немає нічого гіршого, ніж сидіти під час спеки в непровітреному приміщенні. Також кращим рішенням буде відкрити вікна, але закрити штори.

Дотримуйтеся водного режиму

Обов’язково підтримуйте рівень води протягом дня. Налийте її у пляшку та регулярно пийте. Уникайте чай або каву, адже вони можуть зневоднити організм.

Водний баланс
Водний баланс / Фото Getty Images​

Змініть харчування

Є причина, чому влітку хочеться більше їсти салати. Такі компоненти, як, наприклад, селера і огірок, мають високий вміст води та допомагають наповнювати організм рідиною.

Спробуйте їсти менше м’яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення. Це підвищує температуру тіла та викликає піт.

Їсти салат
Їсти салат / Фото HealthKart

Охолоджуйтеся

Вентилятор виштовхує гаряче повітря, що не допомагає охолодитися. Краще заморозити дволітрову пляшку води й поставте її між вентилятором і собою. Це допоможе краще охолодити повітря.

Не працюйте надворі

Якщо думаєте працювати з ноутбуком в парку, знайте, що це погана ідея. Зазвичай, відблиски сонця заважають бачити екран і спокійно працювати. Крім того, треба бути обережним, щоб не перегрітися на сонці.

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Змініть свій робочий графік

Якщо працюєте з дому, постарайтеся не виконувати важких завдань в найбільш спекотний період. Наприклад, ви можете починати свій робочий день раніше, або навпаки, працювати ввечері. Головне, щоб залишили спекотну частину дня вільною і могли розслабитися.