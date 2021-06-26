Правильная одежда
Работая из дома, необязательно одевать офисный костюм. Лучше – удобную и легкую одежду. Однако лучше подготовить вещи, которые могут понадобиться в случае неожиданной видеоконференции.
Интересно Чем утолить жажду летом: легкий рецепт морса
Проветривайте
Нет ничего хуже, чем сидеть в жару в непроветренном помещении. Также лучшим решением будет открыть окна, но закрыть шторы.
Придерживайтесь водного режима
Обязательно поддерживайте уровень воды в течение дня. Налейте ее в бутылку и регулярно пейте. Избегайте чай или кофе, ведь они могут обезводить организм.
Водный баланс / Фото Getty Images
Измените питание
Есть причина, почему летом хочется больше есть салаты. Такие компоненты, как, например, сельдерей и огурец, имеют высокое содержание воды и помогают наполнять организм жидкостью.
Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание. Это повышает температуру тела и вызывает пот.
Есть салат / Фото HealthKart
Охлаждайтесь
Вентилятор выталкивает горячий воздух, что не помогает охладиться. Лучше заморозить двухлитровую бутылку воды и поставьте ее между вентилятором и собой. Это поможет лучше охладить воздух.
Не работайте на улице
Если думаете работать с ноутбуком в парке, знайте, что это плохая идея. Обычно, блики солнца мешают видеть экран и спокойно работать. Кроме того, нужно быть осторожным, чтобы не перегреться на солнце.
Читайте также Летнее похудения: какие ягоды помогут избавиться от лишнего веса и улучшить здоровье
Измените свой рабочий график
Если работаете из дома, постарайтесь не выполнять тяжелых задач в наиболее жаркий период. Например, вы можете начинать свой рабочий день раньше, или наоборот, работать вечером. Главное, чтобы оставили жаркую часть дня свободной и могли расслабиться.