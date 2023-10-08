Один з важливих аспектів догляду за вашою колекцією ювелірних виробів – це регулярне чищення. Та якщо ваші прикраси золоті, вам потрібно знати кілька правил щодо того, як це робити, щоб не пошкодити дорогоцінний метал. Про них розповіли ювеліри Емілі Хілл та Алекс Клаес.

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Чому потрібно чистити золоті прикраси

Перша і основна причина, через яку ваші прикраси потрібно регулярно чистити – це збереження їхнього гарного вигляду.

Добре поліроване золото має блискуче дзеркальне покриття, яке сяє та вловлює світло, як ніщо інше,

– поділився Алекс Клаес.

Річ у тому, що коли золото вступає у контакт зі шкірою, а саме з її природними маслами, воно стає більш тьмяним. Впливають на це також відбитки пальців, вплив лосьйонів, косметики та інших засобів для догляду.

Ще одна причина чистити золото – гігієна. У будь-яких заглибленнях ваших ювелірних виробів з часом буде накопичуватися бруд, і це може спричинити подразнення шкіри та запалення, особливо у випадку сережок та інших прикрас для вух.

Як правильно чистити золото

У чищенні золота обов'язково потрібно бути обережними, інакше ви можете пошкодити свої вироби.

Для чищення вам знадобляться:

засіб для миття посуду;

тепла вода;

маленька миска;

м'яка зубна щітка;

бавовняна тканина.

Перше, що ви маєте знати, так це те, що чистити золото у раковині не варто, адже ви можете випадково випустити його, і тоді воно опиниться у каналізації. Натомість краще використайте миску, попередньо заповнивши її теплою водою і кількома краплями мийного засобу.



Золото потрібно чистити м'якою зубною щіткою / Фото Pexels

Для чищення використайте м'яку зубну щітку – за її допомоги ви зможете почистити бруд у складнодоступних місцях прикраси. Також приділіть особливу увагу будь-яким заглибленням у виробі.

Після того, як ви почистите виріб, промийте його у мисці з чистою водою, щоб видалити залишки мила. Згодом висушіть бавовняною тканиною. Перед тим, як виливати воду, переконайтеся, що в ній не залишилося камінчиків чи інших частин вашої прикраси.

Чищення золота дещо відрізняється від того, як потрібно доглядати за сріблом. Втім, і цей метал потрібно регулярно чистити. Про те, як це правильно робити, читайте у матеріалі.