Один из важных аспектов ухода за вашей коллекцией ювелирных изделий – это регулярная чистка. Но если ваши золотые украшения, вам нужно знать несколько правил относительно того, как это делать, чтобы не повредить драгоценный металл. О них рассказали ювелиры Эмили Хилл и Алекс Клаес.

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Почему нужно чистить золотые украшения

Первая и основная причина, по которой ваши украшения нужно регулярно чистить – это сохранение их красивого вида.

Хорошо полированное золото имеет блестящее зеркальное покрытие, сияющее и улавливающее свет, как ничто другое,

– поделился Алекс Клаэс.

Дело в том, что когда золото вступает в контакт с кожей, а именно с ее природными маслами, оно становится более тусклым. Влияют на это отпечатки пальцев, влияние лосьонов, косметики и других средств по уходу.

Еще одна причина чистить золото – гигиена. В любых углублениях ваших ювелирных изделий со временем будет накапливаться грязь, и это может вызвать раздражение кожи и воспаления, особенно в случае серьг и других украшений для ушей.

Как правильно чистить золото

В чистке золота обязательно нужно соблюдать осторожность, иначе вы можете повредить свои изделия.

Для чистки вам понадобятся:

средство для мытья посуды;

теплая вода;

маленькая миска;

мягкая зубная щетка;

хлопковая ткань.

Первое, что вы должны знать, так это то, что чистить золото в раковине не стоит, ведь вы можете случайно выпустить его, и тогда оно окажется в канализации. Вместо этого используйте миску, предварительно заполнив ее теплой водой и несколькими каплями моющего средства.



Золото нужно чистить мягкой зубной щеткой / Фото Pexels

Для чистки используйте мягкую зубную щетку – с ее помощью вы сможете почистить грязь в сложнодоступных местах украшения. Также уделите особое внимание любым углублениям изделия.

После чистки изделия промойте его в миске с чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Затем высушите хлопчатобумажной тканью. Перед тем, как выливать воду, убедитесь, что в ней не осталось камешков или других частей вашего украшения.

Чистка золота несколько отличается от того, как нужно ухаживать за серебром. Впрочем, и этот металл нужно регулярно чистить. О том, как это правильно делать, читайте в материале.