Це не секрет, що жінкам у віці стає все складніше підтримувати здорову вагу. Це відбувається через гормональний дисбаланс та зміни в організмі, пов'язані з ним. Та щоб уникнути уповільнення метаболізму, вам варто вдатися до однієї дихальної техніки. Про неї розповіла лікарка Шерон Стіллз.

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Як правильно дихати

Одне з нещодавніх досліджень, опубліковане у Journal of Physical Therapy Science, показало, що діафрагмальне дихання справді може пришвидшити метаболізм та допомагає спалювати жир. Окрім того, такий вид дихання може принести й чимало інших переваг для здоров'я.

По-перше, це простий показник споживання кисню. Коли ви робите глибокий вдих "черевним диханням", ваша діафрагма розслабляється і рухається вниз. Це створює простір у грудях, дозволяючи легеням розширюватися,

– розповіла лікарка Стіллз.

Коли потік кисню в організмі збільшується, зростає також і здатність окремих клітин спалювати калорії, тож це полегшить втрату ваги. Втім, проблема полягає в тому, що більшість людей дихають поверхнево, і так діафрагма не отримує особливого тренування.

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Окрім того, поверхневе дихання може призвести до стресу, тож не є дуже корисним для вашого здоров'я. Натомість спробуйте подихати діафрагмою, і ви дуже скоро помітите зміни.



Діафрагмальне дихання корисне для здоров'я / Фото Pexels

Для цього ляжте на спину, зігніть коліна та покладіть одну руку на верхню частину грудей, а іншу – на живіт. Повільно вдихніть через ніс і спробуйте втягти повітря аж до низу живота. Рука на грудях має спершу залишатися нерухомою, натомість підніметься долоня, що лежить на животі.

Напружте м'язи живота та дозвольте їм опуститися всередину, до хребта, і тим часом повільно видихайте через стиснуті губи. Рука на животі має опуститися в початкове положення.

Спробуйте практикувати таке дихання принаймні 10 хвилин на день, і ви точно почнете легше втрачати вагу.