Это не секрет, что женщинам в возрасте становится все сложнее поддерживать здоровый вес. Это происходит из-за гормонального дисбаланса и изменений в организме, связанных с ним. Но чтобы избежать замедления метаболизма, вам следует прибегнуть к одной дыхательной технике. О ней рассказала врач Шэрон Стиллз.

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Как правильно дышать

Одно из недавних исследований, опубликованное в Journal of Physical Therapy Science, показало, что диафрагмальное дыхание может ускорить метаболизм и помогает сжигать жир. Кроме того, такой вид дыхания может принести и множество других преимуществ для здоровья.

Во-первых, это простой показатель потребления кислорода. Когда вы делаете глубокий вдох "брюшным дыханием", ваша диафрагма расслабляется и двигается вниз. Это создает пространство в груди, позволяя легким расширяться,

– рассказала врач Стилз.

Когда поток кислорода в организме увеличивается, растет также и способность отдельных клеток сжигать калории, так что это облегчит потерю веса. Впрочем, проблема заключается в том, что большинство людей дышат поверхностно, и так диафрагма не получает особой тренировки.

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Кроме того, поверхностное дыхание может привести к стрессу, поэтому не очень полезно для вашего здоровья. Попробуйте подышать диафрагмой, и вы очень скоро заметите изменения.



Диафрагмальное дыхание полезно для здоровья / Фото Pexels

Для этого лягте на спину, согните колени и положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую на живот. Медленно вдохните через нос и попробуйте втянуть воздух вплоть до низа живота. Рука на груди должна сначала оставаться неподвижной, а поднимется ладонь, лежащая на животе.

Напрягите мышцы живота и позвольте им опуститься внутрь к позвоночнику, и тем временем медленно выдыхайте через сжатые губы. Рука на животе должна опуститься в исходное положение.

Попытайтесь практиковать такое дыхание по крайней мере 10 минут в день, и вы точно начнете легче терять вес.