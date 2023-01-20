Чиста кухонна раковина – це не лише питання естетики, а й гігієна приготування їжі та миття посуду. Сліди накипу або неприємний запах – це речі, які точно не пасують кухні гарної господині.

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Як часто потрібно чистити раковину

Щоб раковина виглядала новою впродовж тривалого часу, потрібно дотримуватися головного правила її догляду – регулярності. Один раз відполірувати її, прочистити злив та забути на тривалий час не вийде, адже сліди забруднення швидко повернуться.

Працівники клінінгових компаній запевняють: достатньо мити раковину губкою та засобом для миття посуду кожного вечора, аби вона завжди мала гарний вигляд.

Раковина, як і посуд, потребує догляду / Фото Pexels

Матеріал має значення

Аби догляд за раковиною був ефективним та забирав найменше зусиль, варто звернути увагу на матеріал, з якого вона зроблена. Це дозволить обрати правильний метод догляду та не витрачати сили дарма.

Наприклад, для догляду за гранітовою мийкою достатньо губки та миючого засобу. Якщо накип дуже сильний, можна скористатися оцтом, який варто нанести на 15 – 20 хвилин. Чистити таку раковину гострими або ріжучими предметами заборонено, адже так ви пошкодите поверхню, і сліди подряпин будуть помітними завжди.

Найбільшим ворогом металевих та керамічних раковин є жорстка вода, яка залишає вапняний наліт. Для того, щоб його видалити, також можна скористатися оцтом та міцнішою губкою. Користуватися кислотами та відбілювачами не можна – вони знебарвлять поверхню. Також варто пам'ятати, що такі раковини потрібно витирати насухо, інакше плями повернуться дуже швидко.