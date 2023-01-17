Смажену цибулю ми додаємо у супи, соуси та інші різноманітні страви. Додавши до неї лише один інгредієнт, ви краще розкриєте її смак, вона стане дуже м’якою та ніжною. Також цей лайфхак прискорює процес смаження.

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Якщо ви хочете глазурувати цибулю на топленому вершковому маслі, смальці чи олії – обов'язково додайте до неї дрібку цукру.

Багато хто забуває про цей простий метод. Цукор не тільки прискорює процес смаження, але і робить цибулю м’якою і ніжною на смак. Смаження цибулі – не єдиний момент на кухні, коли варто додати трохи солодких спецій.

Ароматна деталь / Фото unsplash

Чому варто смажити цибулю з невеликою кількістю цукру

Цукор скоротить час смаження і пом'якшить гострий смак цибулі. Овоч гарно підрум'яниться, стане ароматний та м'яким.

Як та коли додавати цукор

У сковороді розтоплюємо вершкове масло або розігріваємо олію, потім додаємо нарізану цибулю і трохи обсмажуємо на середньому вогні. Зменшіть вогонь, висипте цукор, перемішайте і обсмажте цибулю до м’якості і рум’яності. Час від часу помішуйте.

Незамінний овоч / Фото unsplash

При приготуванні салату з квашеної капусти нарізану цибулю варто посипати цукром. Додайте підготовлений овоч до капусти, тертої моркви і яблука.

Для чого опускати цибулю у крижану воду



Коли ви розрізаєте цибулю, вона виділяє сірчану кислоту, яка подразнює очі та викликає сльозогінність. Чим молодший овоч, тим сильніше він викликає сльозотечу, тому що містить більше дратівної речовини.



Очистивши цибулю, помістіть її в крижану воду на кілька хвилин. Чим холодніше вода, тим краще буде ефект. Через 3 – 4 хвилини обсушіть овоч і починайте нарізати – ваші очі будуть у безпеці.