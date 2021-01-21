Терапевтка розповіла, як правильно розраховувати серцево-судинний ризик
Для того, щоб розрахувати ризик смерті від серцево-судинного захворювання, була створена європейська шкала SCORE, призначена для людей з факторами ризику. Терапевтка Маргарита Гуркало розповіла. як вирахувати свій коефіцієнт.
Для того, щоб розрахувати ризик смерті від серцево-судинного захворювання протягом наступних 10 років, була створена європейська шкала SCORE, повідомляє у своєму Instagram-аккаунті терапевтка Маргарита Гуркало. Існує 2 таблиці для різних груп країн. Країни СНД належать до групи вищого ризику. Тож шкала обирається відповідно до національності.
Таблиця призначена для будь-кого, хто має хоча б один фактор ризику. До речі, серед них – приналежність до чоловічої статті. ⠀
Як розрахувати ризик самостійно
Вам знадобиться наступна інформація:
- стать;
- вік;
- куріння;
- загальний холестерин плазми;
- рівень систолічного артеріального тиску.
Така шкала є найпростішою. У більш просунутих версіях (американська ASCVD) також враховується рівень ліпідів високої щільності, цукровий діабет і лікування гіпертонії. Знайти зручний калькулятор можна на Medscape.
Як оцінювати ризики
- ️Виберіть ту частину шкали, яка відповідає статтю, віку та звичці курити;
- Знайдіть всередині таблиці клітинку, яка відповідає індивідуальним показникам середнього рівня систолічного артеріального тиску і рівня загального холестерину;
- Число, вказане в клітинці показує 10-річний сумарний ризик смерті від серцево-судинного захворювання:
- менш як 1% вважається низьким
- від 1% до 5% вважається середнім або помірно підвищеним
- від 5% до 10% вважається високим
- понад 10% вважається дуже високим
В каруселі до посту терапевтка прикріпила шкалу для країн СНД. Вона допоможе самостійно розрахувати СС-ризик для себе, своїх батьків, бабусь і дідусів.
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