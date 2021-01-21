Для того, щоб розрахувати ризик смерті від серцево-судинного захворювання, була створена європейська шкала SCORE, призначена для людей з факторами ризику. Терапевтка Маргарита Гуркало розповіла. як вирахувати свій коефіцієнт.

Для того, щоб розрахувати ризик смерті від серцево-судинного захворювання протягом наступних 10 років, була створена європейська шкала SCORE, повідомляє у своєму Instagram-аккаунті терапевтка Маргарита Гуркало. Існує 2 таблиці для різних груп країн. Країни СНД належать до групи вищого ризику. Тож шкала обирається відповідно до національності.

SCORE — це абревіатура англійських слів, що позначають систематичну оцінку коронарного ризику. Ця шкала була запропонована групою експертів Європейського товариства кардіологів у 2003 році й розроблена на підставі результатів проспективних когортних досліджень проведених у 12 європейських країнах

Таблиця призначена для будь-кого, хто має хоча б один фактор ризику. До речі, серед них – приналежність до чоловічої статті. ⠀

Як розрахувати ризик самостійно

Вам знадобиться наступна інформація:

стать;

вік;

куріння;

загальний холестерин плазми;

рівень систолічного артеріального тиску.

Така шкала є найпростішою. У більш просунутих версіях (американська ASCVD) також враховується рівень ліпідів високої щільності, цукровий діабет і лікування гіпертонії. Знайти зручний калькулятор можна на Medscape.

Як оцінювати ризики

️Виберіть ту частину шкали, яка відповідає статтю, віку та звичці курити; Знайдіть всередині таблиці клітинку, яка відповідає індивідуальним показникам середнього рівня систолічного артеріального тиску і рівня загального холестерину; Число, вказане в клітинці показує 10-річний сумарний ризик смерті від серцево-судинного захворювання:

менш як 1% вважається низьким

від 1% до 5% вважається середнім або помірно підвищеним

від 5% до 10% вважається високим

понад 10% вважається дуже високим

В каруселі до посту терапевтка прикріпила шкалу для країн СНД. Вона допоможе самостійно розрахувати СС-ризик для себе, своїх батьків, бабусь і дідусів.