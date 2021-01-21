Для того, чтобы рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания, была создана европейская шкала SCORE, предназначенная для людей с факторами риска. Терапевтка Маргарита Гуркало рассказала. как вычислить свой коэффициент.

Для того чтобы рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в течение следующих 10 лет, была создана европейская шкала SCORE, сообщает в своем Instagram-аккаунте терапевтка Маргарита Гуркало. Существует 2 таблицы для различных групп стран. Страны СНГ относятся к группе высокого риска. Поэтому шкала избирается в соответствии с национальностью.

SCORE – это аббревиатура английских слов, обозначающих систематическую оценку коронарного риска. Эта шкала была предложена группой экспертов Европейского общества кардиологов в 2003 году и разработана на основании результатов проспективных когортных исследований, проведенных в 12 европейских странах

Таблица предназначена для всех, кто имеет хотя бы один фактор риска. Кстати, среди них – принадлежность к мужскому полу.

Как рассчитать риск самостоятельно

Вам понадобится следующая информация:

пол;

возраст;

курение;

общий холестерин плазмы;

уровень систолического артериального давления.

Такая шкала является простой. В более продвинутых версиях (американская ASCVD) также учитывается уровень липидов высокой плотности, сахарный диабет и лечения гипертонии. Найти удобный калькулятор можно на Medscape.

Как оценивать риски

Выберите ту часть шкалы, которая соответствует полу, возрасту и привычке курить; Найдите внутри таблицы ячейку, соответствующую индивидуальным показателям среднего уровня систолического артериального давления и уровня общего холестерина; Число, в ячейке показывает 10-летний суммарный риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания:

менее 1% считается низким;

от 1% до 5% считается средним или умеренно повышенным;

от 5% до 10% считается высоким;

более 10% считается очень высоким.

В карусели к посту терапевтка прикрепила шкалу для стран СНГ. Она поможет самостоятельно рассчитать СС-риск для себя, своих родителей, бабушек и дедушек.