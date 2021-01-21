Терапевтка рассказала, как правильно рассчитывать сердечно-сосудистый риск
Для того, чтобы рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания, была создана европейская шкала SCORE, предназначенная для людей с факторами риска. Терапевтка Маргарита Гуркало рассказала. как вычислить свой коэффициент.
Для того чтобы рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в течение следующих 10 лет, была создана европейская шкала SCORE, сообщает в своем Instagram-аккаунте терапевтка Маргарита Гуркало. Существует 2 таблицы для различных групп стран. Страны СНГ относятся к группе высокого риска. Поэтому шкала избирается в соответствии с национальностью.
Таблица предназначена для всех, кто имеет хотя бы один фактор риска. Кстати, среди них – принадлежность к мужскому полу.
Как рассчитать риск самостоятельно
Вам понадобится следующая информация:
- пол;
- возраст;
- курение;
- общий холестерин плазмы;
- уровень систолического артериального давления.
Такая шкала является простой. В более продвинутых версиях (американская ASCVD) также учитывается уровень липидов высокой плотности, сахарный диабет и лечения гипертонии. Найти удобный калькулятор можно на Medscape.
Как оценивать риски
- Выберите ту часть шкалы, которая соответствует полу, возрасту и привычке курить;
- Найдите внутри таблицы ячейку, соответствующую индивидуальным показателям среднего уровня систолического артериального давления и уровня общего холестерина;
- Число, в ячейке показывает 10-летний суммарный риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания:
- менее 1% считается низким;
- от 1% до 5% считается средним или умеренно повышенным;
- от 5% до 10% считается высоким;
- более 10% считается очень высоким.
В карусели к посту терапевтка прикрепила шкалу для стран СНГ. Она поможет самостоятельно рассчитать СС-риск для себя, своих родителей, бабушек и дедушек.
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