Виявляється, секретний спосіб споживання є і у волоських горіхів. Ви точно не чули про цей цікавий метод, але будете вражені результатом.

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Як правильно їсти волоські горіхи

Перед споживання волоські горіхи треба гарненько підготувати, аби витиснути для свого організму вітамінний максимум з продукту. Річ у тім, що горіхи містять у своєму складі багато корисних мікроелементів: B6, фосфор, мелатонін.

І все було б супер, якби не фітинова кислота, яка теж потрапила у список складників, але вона ніякого позитивного впливу не має, а лише допомагає вивести всю користь з організму. Саме з нею потрібно боротись.


Як правильно їсти горіхи / Фото Pexels

Нейтралізувати дію фітинової кислоти дуже легко. Експерти рекомендують просто замочити горішки на ніч у холодній воді. Вранці їх промиваємо, висушуємо і смакуємо. За цей час весь букет корисних властивостей розцвіте та зможе гарно засвоїтись у тілі.

Цікаві факти про волоські горіхи


Цікаві факти про волоські горіхи / Фото Pexels

  • Баланс необхідних речовин: 30 – 80% жиру, 10 – 25% білка і 5 – 20% вуглеводів. А білок, який є у складі, рівноцінний білку молока і м'яса, але засвоюється легше.
  • Ядро зрілого плода містить більше ніж 20 вільних незамінних амінокислот.
  • Перегородки теж корисні: у складі є глікозиди, алкалоїди, вітамін С, органічні кислоти та йод.
  • Це справжній суперфуд: завдяки біоактивним речовинам і лецитину покращується пам'ять, зникає нервова напруга та активується робота мозку.
  • Вам знадобиться всього чверть горішка, щоб забезпечити організм добовою нормою альфа-лінолевої кислоти.
  • Аргінін, який є у складі, стане справжньою знахідкою, аже стимулює розширення кровоносних судин покращуючи прилив крові до м'язів.
  • Горіхи треба їсти жінкам та чоловікам: вітамін Е допомагає зберегти красу шкіри, волосся і нігтів, а чоловіків захищає від раку простати.
  • Відвар листя чудово загоює рани, а настій стане ліками для полоскання ротової порожнини при запальних захворюваннях.
  • У 2018 році Україна стала рекордсменкою по урожаю горіхів та посіла почесне третє місце у світі. Тоді було зібрано 120 тисяч тонн волоського горіха. Кращі результати були лише у Китаю і США.