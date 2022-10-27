Виявляється, секретний спосіб споживання є і у волоських горіхів. Ви точно не чули про цей цікавий метод, але будете вражені результатом.

Цікаво Приготуйте, якщо обмаль часу: простий і швидкий рецепт запіканки з куркою

Як правильно їсти волоські горіхи

Перед споживання волоські горіхи треба гарненько підготувати, аби витиснути для свого організму вітамінний максимум з продукту. Річ у тім, що горіхи містять у своєму складі багато корисних мікроелементів: B6, фосфор, мелатонін.

І все було б супер, якби не фітинова кислота, яка теж потрапила у список складників, але вона ніякого позитивного впливу не має, а лише допомагає вивести всю користь з організму. Саме з нею потрібно боротись.



Як правильно їсти горіхи / Фото Pexels

Нейтралізувати дію фітинової кислоти дуже легко. Експерти рекомендують просто замочити горішки на ніч у холодній воді. Вранці їх промиваємо, висушуємо і смакуємо. За цей час весь букет корисних властивостей розцвіте та зможе гарно засвоїтись у тілі.

75% людей старшого віку стикаються із болем у кістках та суглобах. Як подбати про здоров’я опорно-рухового апарату, розповідаємо в матеріалі.

Цікаві факти про волоські горіхи



Цікаві факти про волоські горіхи / Фото Pexels