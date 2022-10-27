Ми обрали простий і швидкий рецепт, щоб ви могли приготувати запіканку навіть тоді, коли у вас дуже мало часу. Запевняємо, вона сподобається усій сім'ї.

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Рецепт простої запіканки з куркою

Інгредієнти:

2 курячі філе;

2 середні картоплини;

150 грамів копченої шинки;

150 грамів нарізаного сиру;

1 жменя свіжої нарізаної петрушки;

300 грамів тертого сиру, наприклад моцарели;

сіль і перець;

олія.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю наріжте пластинками по пів сантиметра. Покладіть шар нарізаної картоплі в глибоку форму для запікання. Приправте сіллю, перцем і подрібненою петрушкою. Капніть трохи олії на картоплю.

Приготуйте картоплю / Фото 5-Minute Crafts

Поставте форму для запікання з картоплею в духовку на 20 – 30 хвилин. Картопля має бути лише частково звареною і не повинна стати золотисто-коричневою.

Куряче філе наріжте тонкими скибочками товщиною не більше ніж пів сантиметра. Приправте курячі грудки сіллю і перцем.

Після того, як картопля постояла в духовці приблизно 20 – 30 хвилин, дістаньте її. Половину курячого філе викладіть на картопляну основу.

Накрийте філе скибочками сиру, ніби ви робите шар для лазаньї. Тоді викладіть шар шинки. Поверх неї знову викладіть порізаний сир. І знову покрийте курятиною.



Спосіб приготування / Фото 5-Minute Crafts

Посипте страву тертим сиром. Збільште температуру духовки до 200 градусів і знову поставте форму в духовку ще на 20 – 30 хвилин. Коли ви побачите, що сир підрум'янився, витягніть запіканку.

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