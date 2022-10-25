Якщо ви перемішуєте варений рис, то це вже перша помилка з п'яти найпопулярніших. А як правильно готувати гриби, перемащувати бісквіт і ще багато іншого – дізнавайтеся в матеріалі.

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Найпопулярніші помилки на кухні, які допускають усі

Ви смажите або відварюєте гриби

Щоб гриби не втратили своїх поживних властивостей, вчені рекомендують смажити їх на грилі. Під час приготування поживні елементи залишаються на колишньому рівні, а корисна антиоксидантна активність підвищується.

Відварювання або смаження істотно знижує харчову цінність грибів.

Не очищуєте насіння з помідорів

Чи знаєте ви, що в ресторанах з помідорів і огірків вичищають насіння перед тим, як додати їх в салат? Якщо цього не зробити, зайва волога погано вплине на структуру салату.

Очищайте помідори від кісточок / Фото Unsplash

Перемішуєте варений рис

Не перемішуйте свіжозварений рис ложкою, інакше з нього почне виділятися крохмаль, і він стане кремовим.

Пам'ятайте про час приготування. Білий рис готується приблизно 15 – 25 хвилин, а коричневий – близько 45 хвилин.

Нарізаєте фрукти задовго до споживання

Вітаміни, що містяться у фруктах, такі як вітамін С і багато вітамінів комплексу В, руйнуються під дією тепла та світла.

Не залишайте нарізані фрукти надовго, якщо ви хочете, щоб вони були максимально корисними.

Сметанним кремом покриваєте коржі бісквіта

Проблема в тому, що сметана може бути занадто рідкою. З нею дуже легко помилитися. Якщо ви накладете занадто багато крему, коржі "розповзуться", а якщо покладете мало, то тісто вбере весь крем. Для бісквіта обирайте заварний або масляний крем.