Більшість з вас, напевне, звикла зберігати горіхи у коморі. Проте це точно не єдиний спосіб, яким можна користуватись.

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Хрусткі горіхи стали для багатьох універсальним продуктом, який можна додавати у салати, сніданки чи споживати, як перекус. Вони ситні, містять багато білка та корисної для кишківника клітковини. Як правильно зберігати плоди, аби уникнути втрат, розповідаємо далі.

Чи псуються хороші жири

Правильний підхід до зберігання горіхів допоможе втримати у продукті максимум корисних властивостей та поживних речовин. Якщо ви звикли тримати горіхи при кімнатній температурі, як це часто роблять і в супермаркетах, – це велика помилка. Важливо розуміти, що у складі горіхів левову частку займають ненасичені або "хороші" жири, які є дуже делікатними і швидко розщеплюються.

Вищі температури лише пришвидшують цей процес, що призводить до появи гіркуватості та зміни смакових якостей. Куди доречніше буде зберігати хрустики всіх видів у холодильнику: прохолода сповільнить процес розщеплення ненасичених жирів.

Зберігайте горіхи у герметичній посудині / Фото Pexels

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Чи можна заморожувати горіхи

Якщо горіхами ви запаслись достатньо, частину з них можна відправити у морозильну камеру. Важливо помістити їх у герметичну місткість. Згідно з даними Академії харчування та дієтології, у холодильнику за правильного упакування горіхи можна зберігати 4 – 6 місяців, а в морозильній камері мінімум рік.

Варто врахувати, що термін придатності може відрізнятись від виду горіхів. Це пов'язано з відмінностями у вмісті жиру. Мигдаль, волоські горіхи та фісташки мають менший вміст жиру, тому їхній термін придатності більш тривалий, на відміну від горіхів макадамі, кедрових, кеш'ю та бразильських. Проте правильне зберігання у прохолодному середовищі нівелює цю різницю.

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Як визначити, що горіхи зіпсувалися



Ознаки того, що горіхи непридатні / Фото Pexels

Нюх стане першим і головним індикатором того, що термін придатності горіхів закінчився. Поява неприємного запаху каже, що їх пора відправити у вільне плавання, якомога далі від вашого організму. Згірклі горіхи відзначаються кислим, пліснявим, схожим на фарбу чи пластик ароматом. Змінюється внаслідок псування і текстура: горіхи стають м'якими і втрачають хрускіт. Поява кислого, гіркого чи солодкого присмаку також говорить про не надто свіжий продукт.