Любить и принимать себя в любом теле и состоянии – тяжелая работа. Часто, из-за оценочных суждений, мы теряем веру в свои силы и возможности. Поэтому каждой из нас нужна поддержка тех, кто добился успеха, несмотря на неприятие и несоответствие "стандартам".

В мире "идеалов", навязанных рекламой, глянцем и фильтрами в соцсетях, сложно принять несовершенства собственного тела. Поэтому каждый находит свой способ борьбы с комплексами, стыдом и страхами. Одни начинают слепо следовать диетам, другие – соглашаются на пластические вмешательства, третьи – платят бешеные деньги за интенсивы, которые не всегда работают без предварительной консультации у врача.

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Часто этот марафон кончается аутоагрессией, которая проявляется причинением вреда своему телу. Нередко люди с ожирением бегут из реального мира и начинают бесконтрольно заедать стресс. Или наоборот – желание достичь "идеала" подталкивает к голодовкам и расстройствам пищеварения.

Диеты, фитнес и идеальные параметры тела перестают быть основой здорового образа жизни, если при совершенствовании внешности вы ломаетесь и медленно разрушаете психику.

К счастью, мир и его ценности меняются. Героини сегодняшней статьи доказали, что вы можете быть здоровыми и успешными, несмотря на цифру на весах.

Меган Крэбб – блогерша

Прикасайтесь к своему телу без стыда, смущения или мыслей о том, что оно должно быть другим. Обнимите себя перед сном и скажите себе, что все будет хорошо. Прикасайтесь к себе с добротой каждый день: вы в этих отношениях надолго.

Олакеми – лайфстайл-блогерша и модель

Помни, что наши тела постоянно меняются и это нормально. То, что действительно нездорово, – это попытка вписаться в нереалистическую норму того, что считается совершенным.

Рэй Энн Лангас – авторка подкаста, блогерша

В детстве, стоя в очереди на кассе в продуктовом магазине, я видела журналы с заголовками "плоский пресс быстро", рекламные ролики утверждали, что растопят жир на животе и изменят ваше тело всего за несколько минут... Неудивительно, что мы стесняемся выставлять напоказ свои животы! Я здесь, чтобы сказать вам, что плоский живот не делает вас достойными, счастливыми или успешными. Вам не нужен подтянутый живот, чтобы носить бикини!

Сиси Олисе – тренер по мотивации

Не жди соответствующего веса, чтобы жить так, как ты хочешь.

Джессика Торрес – блогерша

Мне не нужно чувствовать себя неловко, чтобы другие чувствовали себя комфортно с моей внешностью... Я никому не обязана красотой. Мне не нужно лезть из кожи, чтобы выглядеть "презентабельно", потому что я толстая. И это относится не только к внешности.

Алена Алена – реперша

Я не скажу, что у меня нет комплексов. Так не бывает! Тебе комплексы прививают с детства. Нельзя в один день проснуться, щелкнуть и сказать: их нет! Но очень важно, как ты к этому относишься. Можно забиться в угол, сидеть серой мышкой и плакать каждый раз, когда кто-то тебя толкнет, что-то скажет. Вот идет маленький ребенок – он может просто тыкнуть пальцем: смотри, какая большая тетя. Ну что, сесть и плакать из-за этого? Это жизнь, я такая. Надо проще к этому относиться – тогда жить становится гораздо красивее и класснее.

Рози Блер – блогерша

Палки и камни могут сломать мне кости, но слова не дают мне спать по ночам. Улыбаться, демонстрировать растяжку и говорить, что каждая женщина прекрасна, – это то, что нужно уметь многим людям! Но незнакомые люди говорят многим из нас, что мы уйдем раньше своего времени. Я могу притвориться, что эти слова не повлияли на меня. Но они это сделали. Перестаньте диагностировать людей по картинке!

Лиззи – певица

Когда мы позволяем нашему собственному свету сиять, мы бессознательно даем другим людям разрешение делать то же самое. Когда мы освобождаемся от собственного страха, это автоматически освобождает других.

Тес Холидей – модель

Люди больше "озабочены" моим "здоровьем", чем собственной жизнью. Не беспокойтесь обо мне, я отлично справляюсь. Беспокойтесь об устранении многомиллиардной диетической индустрии, которая продает вам ложь о том, что вы не будете привлекательными, счастливыми, успешными, пока не достигнете определенного размера. Вот это настоящая афера, крошка!