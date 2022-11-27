Ранішній підйом має дуже багато плюсів, серед яких і час для себе, і робота в тотальному спокої. Ви зможете швидше виконувати завдання та морально підготуватися до майбутнього дня. Крім того, у вас менше шансів запізнитися на роботу.

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Як прокидатися рано-вранці

Забезпечте яскраве світло у своїй кімнаті

Яскраве світло через 1 – 2 години після сну допоможе вам легше прокинутися. Відкрийте штори та вікна, щоб впустити трохи природного сонячного світла. Цей лайфхак краще діє літом, весною та ранньою осінню.

Вмикайте штучне яскраве світло вранці, коли погода похмура, темна і холодна. Якщо є можливість, ще краще зранку погуляти на сонці.

Поставте будильник подалі від ліжка

Зрозуміло, що якщо у нас є шанс поспати 1 – 2 додаткові години, кнопка "відкласти" здається непереборною. Але якщо поставити будильник подалі від свого ліжка, то для вимкнення доведеться кілька разів вставати. Це і допоможе прокинутися й більше не лягати.

Снідайте після того, як прокинетесь

Вранці потрібне щось таке, що допоможе зосередитись і зарядитися енергією. У цьому випадку сніданок може стати відмінним рішенням.

Навіть якщо у вас немає апетиту, спробуйте все одно поїсти невеликими порціями. Наприклад, шматочок тосту, яйце або горнятко йогурту.



Снідайте після сну / Фото Unsplash

Відпочивайте перед сном

Якщо розслабитися перед сном, то можна швидше заснути. Це означає, що вам потрібно уникати будь-яких стресових факторів, таких як активне спілкування та перевірка електронної пошти принаймні за 1 годину до сну.

Прийміть теплу ванну або душ, зробіть легку розтяжку, помедитуйте або просто почитайте книгу, але в слабо освітленій кімнаті.

Зберігайте той самий графік сну навіть у вихідні

У вихідні дотримуйтеся того самого часу сну та ранкового режиму, що й у будні. Насправді це призведе до кращого сну та набагато легшого тижня. З іншого боку, у вас є цілий ранок вихідного дня, щоб провести його як завгодно.

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