Исследования утверждают, что эффективность ваших занятий влияет не только режим и правильное питание, но и время суток. Больше об этом – далее.

Если бы все популярные средства и упражнения для похудения работали идеально, жизнь бы стала слишком идеальной и простой. Поэтому, чтобы сбросить лишние кило и достичь идеальной фигуры, важно приложить немало усилий. В частности, полюбить спорт.

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Если вы боретесь за стройное и подтянутое тело, то и сами могли понять, что достичь результатов без тренировок не получится. Вероятно, ваши походы в тренажерный зал или домашние занятия по йоге приходятся на вечер – иногда это единственный свободное от работы время. Впрочем, ученые утверждают, что время суток играет не последнюю роль в эффективности тренировок. И вечернее время – не лучший выбор.

Результаты эксперимента



Спорт перед едой улучшает восприимчивость организма к инсулину / Фото Pexels

Ученые университетов Бата и Бирмингема в Великобритании провели исследование, чтобы выяснить оптимальное время для тренировок. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев с лишним весом.

Участников разделили на 3 группы. По условиям, первая группа тренировалась до завтрака, вторая – сразу после, а третья – придерживалась стандартного режима дня. Эксперимент длился 6 недель и показал, что наиболее эффективным оказался режим 1-й группы добровольцев: в них калории сжигались вдвое быстрее по сравнению с другими участниками.

Ученым удалось выяснить, что занятия спортом перед приемом пищи улучшают восприимчивость организма к инсулину. А это, в свою очередь, снижает риск развития диабета.

Лучшее время – утро

По мнению исследователей, идеальное утро должно начинаться не с кофе, а с пробежки. Преимущество ранних кардиотренировок в эффекте "дожигания", когда калории сжигаются не только во время самых нагрузок, но и после них.



Утренние занятия запускают процесс похудения / Фото

Оказалось, тренировки могут поддерживать высокую скорость метаболизма в течение нескольких часов. После вечерней тренировки мы уменьшаем активность: идем спать или выбираем пассивный отдых. В такие моменты эффект дожигания калорий практически отсутствует.

Стоит ли тренироваться натощак

Для эффективного похудения не стоит спешить с утренним приемом пищи. Максимальное количество жира сжигается во время занятий натощак. В основном организм черпает энергию из углеводов, и когда их не хватает – переходит на использование жировых тканей в качестве резервного источника.

Правда, здесь есть свои нюансы. Если у вас слабое здоровье или имеются проблемы с сердцем, с утра лучше ограничиться лёгкой тренировкой и не перегружать себя. Так как в первое время после пробуждения кровь более густая, её не так просто проталкивать по сосудам, что становится дополнительной нагрузкой на сердце. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/lifestyle/article-4103349-v-kakoe-vremja-sutok-luchshe-vsego-trenirovatsja-mnenie-uchjonyh.html?utm_source=copypaste