Не існує однозначної відповіді на те, яка кількість вправ вважається ідеальною. Більшість вчених та тренерів сходиться на думці, що варто займатися активністю якомога частіше. Офіційні рекомендації стверджують, що для здорового способу життя достатньо повільного спорту, що включає навіть ходьбу у звичному темпі. Найкраще прогулюватися принаймні 30 хвилин на день та 5 днів на тиждень. Також рекомендації говорять про інтенсивні навантаженнями, які підвищують пульс (кардіо). Через більшу ефективність, час їх виконання зменшується до 15 хвилин 5 разів на тиждень.

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Обидва принципи є узагальненими, але кожен підтримує ідею, що будь-яка активність – це корисна практика. Окрім цього фахівці погоджуються, що фізичні навантаження допомагають боротися зі захворюваннями (рак та діабет), покращують роботу серця і мозку, впливаючи на психічне здоров'я, якість сну та навіть тривалість життя.

Попри те, що на думку тренерів, деякі навантаження є ефективнішими за інші, не варто забувати й про індивідуальні потреби, наприклад робочий графік та рівень фізичної підготовки. Наприклад, якщо ви прагнете схуднути, найкраще для вас підійдуть заняття в стилі HIIT. За даними досліджень вони притуплюють апетит та пришвидшують спалення жиру.

Якщо у вас проблеми з колінами, вибирайте заняття в яких ви не використовуватимете додаткову вагу. Катайтеся на велосипеді, розтягуйтеся або просто прогулюйтеся. Це допоможе зберегти ваші суглоби та навіть покращить їх стан.

Експерти застерігають від навантажень, націлених виключно на схуднення:

Вправи для схуднення зазвичай призводять до розчарування. Будь-яке фізичне навантаження посилює голод, тому ми їмо більше та не скидаємо достатньої кількості калорій. Тож окрім тренувань потурбуйтеся про відповідну дієту.

Щоб допомогти вам побудувати режим, який найкраще відповідає вашим цілям, публікуємо перелік різних навантажень із їх перевагами та недоліками.