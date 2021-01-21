Один из самых больших страхов, которые испытывает человек, худеет – это страх вернуться к прежним показателям. Чтобы минимизировать ваши тревоги, рассказываем о 6 вещах, которые помогут вам удержать вес.

Иногда одной только мотивации мало. И, завершая диету, люди возвращаются к старому образу жизни, сообщает Cosmo. Из-за неосознанных срывов вес не только возвращается, но и увеличивается.

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Конечно, универсального способа выхода из диет не существует. Однако существуют проверенные и действенные способы, которые помогают женщинам справиться с удержанием веса после похудения.



Способы удержания веса / Фото Pinterest

Питаться по соответствующей схеме

39-летняя Анна рассказывает, что после рождения ребенка, ей удалось потерять 25 килограммов. Этот фантастический результат помогает поддержать правильно подобранная схема питания.

Оптимальным вариантом стал режим "1: 1: 1". Это специфическая диета, которая не ограничивает в еде, а наоборот – мотивирует принимать пропорциональное количество белков, углеводов и жиров в каждом приеме пищи и даже перекусах. Такая методика помогает снизить калорийность пищи и обеспечить постоянное насыщение организма. Вы не чувствуете голода, а значит – не переедаете.

На завтрак Анна съедает овсяную кашу (углеводы), добавляя в нее авокадо и орехи (жиры), а также готовит смузи из шпината, брокколи и замороженной черники, чтобы получить достаточную порцию белков.

Такой способ питания помогает есть все что угодно, не считая калории.

Комментарий диетолога

Практически каждый квалифицированный врач-диетолог рассчитывает план питания, исходя из соотношения белков, жиров, углеводов. Следуя рациону, который не ограничивает вас в еде, вы просто не сможете набрать лишние килограммы или нарушить работу органов.

Готовить маленькими порциями

Ольга рассказывает, что долго боролась с лишними килограммами, а когда наконец добилась желаемого результата – не смогла проконтролировать возврат веса. Единственное, что ей помогло – разумный подход к приготовлению пищи. Рассчитывая свой рацион так, чтобы не переедать, женщина смогла добиться стабилизации веса.

Комментарий диетолога

Мы привыкли съедать гораздо больше пищи, чем диктуют наши физиологические потребности. Этот инстинкт заложен в нас с древнейших времен, чтобы обеспечить организм энергией на случай голода.

Оптимальной считается 5-кратная схема приема пищи: 3 основных приема пищи и 2 перекуса между ними. Если вы твердо решили научиться есть маленькими порциями, то каждая основная трапеза должна быть величиной, как ваш кулак. А чтобы обмануть свой мозг – используйте маленькую посуду и раскладывайте еду по всей тарелке.

Отказаться от калорийных напитков

Эвелина, которая 3 года назад сбросила 30 килограммов для улучшения здоровья, решила не продолжать жесткой диеты, а лишь отказаться от пищи без питательной ценности.

Комментарий диетолога

В составе газировки или соков содержатся сахар, кукурузные сиропы или кофеин. Это все дополняется многочисленными красителями и консервантами. Конечно, такие напитки не принесут пользы организму, а жиры и нулевые калории только негативно отразятся на фигуре.



Как удержать вес / Фото Pinterest

Готовить завтрак с вечера

"Я сильно похудела, когда поняла, что нужно завтракать и сделала это привычкой", – рассказывает Алиса. Девушка начала готовить с вечера сбалансированные блюда, чтобы не начинать день с вредных продуктов.

Комментарий диетолога

Заранее приготовленная пища дарит ощущение психологического комфорта. Приготовленный завтрак автоматически забирает потенциальные оправдание, что мы соблазнились на перекус в фаст-фуде или бесполезный круассан из-за нехватки времени.

Ходить в рестораны по-новому

31-летняя Марина освоила одну истину: мы сам управляем тем, что едим. Даже если едим не дома.

Теперь женщина просит положить соус для салата рядом, на гарнир подавать не картошку, а овощи, недоеденное – не стесняется забрать с собой. Такое внимание к потребностям своего организма прекрасно помогает контролировать вес.

Комментарий диетолога

Если вы смогли преодолеть внутренний дискомфорт и научились самостоятельно управлять тем, что вы употребляете – вы точно не вернетесь к старым привычкам.

Не жалеть себя

Виктория считает, что вознаграждение за соблюдение ограничений – это путь в один конец. Несмотря на то, что многие диеты предусматривают день, когда можно есть все, женщина решила, что не допустит поблажек.

Комментарий диетолога

Согласно исследованиям, 75–95% людей, которые худели с помощью диеты, не смогли изменить свой образ мышления и вернулись к привычному питанию после того, как сбросили вес. Любые вознаграждения и мотивация – это полезно, но не тогда, когда это угрожает срывом.