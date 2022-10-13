Річ у тім, що науковцям вдалось знайти зв'язок між шумом транспорту та розвитком небезпечної хвороби – деменції. Більше про важливе дослідження читайте далі.

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Чому важливо уникати шуму транспорту

Для початку нагадаємо, що ж таке деменція. Це захворювання, якому характерні важкі розлади вищої нервової діяльності, що спричиняє ураження головного мозку. Наслідком цього є зниження розумових здібностей, втрата раніше отриманих знань і практичних навичок, а також неможливість засвоєння нового. Це відбивається на мові, увазі, мисленні, сприйнятті тощо.

Дослідникам з Університету Південної Данії в Оденсе вдалось відшукати зв'язок між цією хворобою та шумом автомобільного й залізничного транспорту. Було проведено масштабне дослідження, у якому взяли участь близько двох мільйонів дорослих людей віком понад 60 років з найшумніших та найтихіших районів скандинавської країни. Воно тривало аж 13 років.



Шум транспорту впливає на ваше здоров'я / Фото Pexels

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Вчені склали свій окремий реєстр того, на якому поверсі живуть люди та як близько до їхнього житла розташована дорога. Після врахування факторів, які можуть впливати на розвиток деменції, було підраховано, що з шумом пов'язані 1216 випадків хвороби з 8475 у 2017 році.

Було встановлено кілька важливих факторів: чим більший шум, тим більший ризик деменції; автомобільний та залізничний шуми пов'язані з ризиком різних видів хвороби, а особливо хвороби Альцгеймера; лише автомобільний шум впливав на розвиток судинної деменції.



Транспортний шум підвищує ризики розвитку деменції / Фото Pexels

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Дослідники припускають, що зв'язок між шумом і ризиками розвитку деменції може ховатись у викидах гормонів стресу, які відбуваються через порушення сну. Це, своєю чергою, впливає на потенційний розвиток ішемічної хвороби серця та запалень, а також зміни в імунній системі. Все це називають причинами деменції.

Цікавий факт: вчені прогнозують, що до 2050 року хворих на деменцію у всьому світі буде 130 мільйонів людей.

Зрештою, дійшли до висновку, що після забруднення повітря другим за значимістю навколишнім чинником, який сприяє розвитку деменції, є саме шум транспорту. Відтак, небезпечну хворобу провокують не лише серцево-судинні захворювання чи нездоровий спосіб життя.