Психологи зазначають, що люди, які пригнічують негативні емоції, схильні до самоушкодження та агресивної поведінки. Емоційні зриви – це свого роду спосіб перевести на інших власні почуття, які ви тривалий час приховували.

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Чому важливо вивільняти негатив своєчасно

Агресивні зриви дозволяють на деякий час позбутись внутрішнього емоційного тиску, проте ефект буде недовготривалим, а фізичні та психологічні наслідки скоро повернуться. Пригнічені емоції потребують правильної боротьби та комплексного підходу.

У гіршому випадку, якщо часто ігнорувати сигнали, можна відкрити собі прямий шлях до депресії та формування шкідливих залежностей, зокрема від алкоголю. До того ж емоційні негаразди залишають відбиток і на фізичному здоров'ї, тож людина може зіткнутись із новими захворюваннями та ускладненнями старих недуг.

Як позбутись негативних емоцій



Стримувати негативні емоції – не найкраща ідея / Фото Pexels

Дихання

У пригоді стануть будь-які дихальні практики. Вони допомагають змістити акценти, випустити пар та очистити розум від негативних думок. Візьміть на озброєння практику простого рівномірного і глибокого дихання. Вона допомагає сконцентруватись на процесі дихання та власних відчуттях. Уявляйте, що під час видиху разом з повітрям виходять всі негативні пригнічені емоції.

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Айсберг гніву

Цю психологічну вправу запропонувала американська спеціалістка Ешлі Ліпман. Вона рекомендує уявити проблему у вигляді айсберга. Вершина – це і є ситуація, а те, що під водою – джерело негативу, переживань і хвилювань. Обдумайте спокійно, що стало причиною негативного гніву та спробуйте ліквідувати джерело.

Спорт

Конвертувати гнів у спорт – найкращий спосіб, адже так ви допоможете собі не лише емоційно, але й фізично прийти у форму. Тренування допомагають розвантажити мозок та позбутися гнітючих думок. І не обов'язково відвідувати тренажерний зал: у пригоді стане звичайна ходьба, біг чи вправи вдома.



Спорт допомагає побороти негатив / Фото Pexels

Позитивні емоції

Ефективною у боротьбі з негативом стане правильна заміна. Заплануйте зустріч з людиною, яка зможе вас вислухати та подарувати позитивні емоції. Допоможе навіть телефонна розмова чи звичайна переписка.

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Контакт із водою

Ще один рятівник від негативу – вода, яка вкраде всі ваші пригнічені емоції, зарядить позитивом та подарує спокій. Якщо можливості поплавати у басейні немає, скористайтесь ванною чи душем.