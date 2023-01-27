Як швидко та ефективно її очищати, знають не всі. Для тих, хто хоче вберегти час та зусилля, ділимось корисним лайфхаком.

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Як легко очистити м'ясорубку

Інколи жили і жир так намотуються на внутрішні деталі й леза, що дістати їх – ще та проблема. Якщо розбирати м'ясорубку немає ні сил, ні бажання, можна спробувати невеличку хитрість.

Одним із найпростіших методів очищення приладу буде використання крупи. Знайдіть на своїй кухні рис – це головний інгредієнт швидкого та ефективного видалення всього необхідного із м'ясорубки.



Лайфхак швидкого миття м'ясорубки вас порадує / Фото Eater

Покладіть у неї невеличку жменю рисової крупи одразу після того, як ви закінчите з приготуванням фаршу, і просто прокрутіть це. Тепер вам залишається всього лиш сполоснути м'ясорубку і вона стане чистенькою.

Ваш організм здатний самостійно боротись з вірусами: ви можете лише йому допомогти. Як системи реагують на збудників хвороб та якими засобами їх можна підтримати читайте у матеріалі.

Серед інших допоміжних засобів можна використовувати зубочистку, сірник чи зубну щітку з жорстким ворсом. Ідентичні дії, як із рисом, можна робити із цибулею чи картоплею.