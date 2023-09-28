Кухня – это то помещение в вашем доме, где убирать нужно чаще всего. Но для того чтобы поддерживать там порядок, достаточно уделять всего несколько минут в день. Советами по уборке поделилась Кэти Холдефер.

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Очистите мусор вокруг раковины

Первое, что вам нужно на кухне – это скребок для посуды. Он не только поможет отчистить нагар и устаревшую грязь из ваших сковородок и кастрюль, но и будет полезен для того, чтобы почистить вашу раковину.

Всего за несколько минут вы можете удалить грязь, собравшуюся у края раковины и смесителя.

Удалите брызги и потертости

Когда вы заняты, вы можете не обращать внимание на капли, брызги соуса или остатки пищи, остающиеся на столешницах. Что уж говорить об отпечатках пальцев на шкафчиках и ручках. Впрочем, убрать эти неприятные следы очень просто – достаточно протереть их влажной тряпкой или специальным моющим средством.

Вы будете удивлены, насколько аккуратнее будет выглядеть ваша кухня после этой быстрой уборки.



Протирать столешницы нужно регулярно / Фото Pexels

Протрите пол под холодильником

Вероятно, вы убираетесь под холодильником не слишком часто. Вы можете поразиться тем, сколько мусора там может накапливаться. Мытье полов под бытовой техникой не займет много времени, однако точно сделает ваш дом более чистым и чистоплотным.

Особенно важно это делать, если у вас дома живет линяющее животное. Ее шерсть может забиваться под холодильник и вызывать аллергию.

Продезинфицируйте контейнеры для овощей и фруктов

Вы могли об этом не знать, но исследования доказали, что отделение для овощей – самое грязное во всем холодильнике. Впрочем, достаточно будет уделить всего пять минут для того, чтобы привести овощной ящик в строй: просто протрите его влажной тканью, чтобы удалить остатки грязи или пищи и используйте дезинфицирующую салфетку, чтобы уничтожить все возможные микробы, которые могут скрываться в контейнере.