Напрацювати та ввести у буденність здорові звички буває нелегко, проте ви точно будете вражені результатами такого експерименту. Які продукти для покращення раціону варто завжди тримати під рукою, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Які продукти допоможуть схуднути

Яйця

Це король за вмістом білка та інших корисних елементів. Головний та незмінний продукт, з яким можна добряче поекспериментувати та приготувати чимало страв: від омлету до яєчних кексів. Він чудово підійде і як холодна закуска, яку можна прихопити зі собою та завжди поповнити запаси енергії. Дослідження каже, що вживання яєць на сніданок прискорює відчуття ситості, зменшує ризик переїдання та дозволяє швидше позбутись зайвих кілограмів.

Овочі

У вашому холодильнику завжди повинні "жити" і городні представники. Без них не обійдеться жоден здоровий раціон та схуднення. Овочі знадобляться і для того, щоб легко доповнити білкову яєчню вітамінами або приготувати їх як гарнір. Не зашкодять вашій фігурі і організму вітамінні салати.



Додайте овочі у раціон / Фото Pexels

Науково користь салатів підтвердили дослідники. Вони віднайшли зв'язок між споживанням салатів та втратою ваги. Чим більше городніх продуктів у раціоні, тим кращі результати. Знижується не лише вага, але й ризик ожиріння.

Сезонні фрукти

Наступного разу замість солодкого та шкідливого перекусу прихопіть зі собою порцію корисних сезонних фруктів. Дослідження показало, що збільшення споживання фруктів корелювало з втратою ваги протягом 4 років. У списку лідерів опинились яблука, ягоди та груші.

Заправка для салату



Подбайте про корисну заправку / Фото Pexels

Майонез може і доповнить смак салату, але точно не зробить його здоровішим, тому важливо подбати про не менш смачну, але кориснішу альтернативу. Зашкодить фігурі не лише майонез, але й готові заправки для салатів, які традиційно наповнені калоріями та жирами. Куди безпечніше готувати її власноруч: рослинна олія, трішки соку лимона та зелені зроблять свою справу.

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Закуски з високим вмістом білка

Подбати потрібно не лише про головні прийоми їжі, але й корисні закуски на випадок, якщо ви зголоднієте. Так під рукою завжди буде поживний смаколик, тож потреба у дозі солодкого просто зникне. Йогурт, сир, овочі, здорові бутерброди та горішки – ваші найкращі друзі.