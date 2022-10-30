Тож поки ви доїдаєте шматок улюбленого десерту і запиваєте його чаєм чи кавою з цукром, ми розповімо, як швидко нейтралізувати шкоду та привести тіло у тонус.

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Скільки треба тренуватись на тиждень

Активний спосіб життя необхідний не лише вашій фігурі, а й цілому організму і навіть психіці. Весь секрет у збільшенні частоти серцевих скорочень, які забезпечують регулярні фізичні вправи. Це може зменшити ризик багатьох захворювань.

Перш ніж приступати до занять, потрібно подбати про баланс та рівномірно розподілити час та навантаження. Персональний тренер та директор KMAK Fitness Кунал Маквана каже, що протягом тижня тренуватись слід 4 – 5 разів. А оптимальна тривалість навантаження повинна становити 60 – 90 хвилин.

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.

Не поспішайте перебільшувати, це точно не пришвидшить результат, а от занадто тривале тренування спричинить втому та може призвести до травм. Оберіть для себе улюблені вправи відповідно до проблемних ділянок, які б хотіли пропрацювати, згрупуйте їх та рівномірно розприділіть протягом тижня, щоб не перестаратись.



Як швидко прийти у форму / Фото Pexels

Рекомендується робити перерву між силовими тренуваннями принаймні на один день, щоб ви могли більш ефективно відновлюватися, особливо на початку вашого схуднення,

– каже тренер Маквана.

Також для початківців він рекомендує силові тренування або тренування з обтяженням. Такі вправи краще виконувати у супроводі тренера, аби собі не нашкодити, а потім можна повторювати вже самостійно. Не забувайте і про кардіотренування, які також потрібно інтегрувати у годинне навантаження.

Починаємо завжди з мінімуму і щотижня збільшуємо навантаження: поступово додаємо ще один підхід або кількість повторень.