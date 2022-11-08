Здебільшого люди думають, що на зуби погано впливають лише солодощі або тверді продукти. Сьогодні ми розповімо також про іншу шкідливу їжу, яка раніше не викликала підозри.

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Які продукти шкідливі для зубів

Тверді цукерки не корисні для ваших зубів з двох причин. По-перше, вони містять багато цукру, А по-друге, можуть пошкодити емаль.

Лід складається з води і не містить цукру, але все одно може бути небезпечним для зубів. Він може легко пошкодити емаль, тому не кусайте шматочки льоду.

Ви, напевно, чули, що сік цитрусових може пошкодити зубну емаль. Це правда: часто вживаючи кислу їжу, ми збільшуємо ймовірність карієсу. Крім того, сік цитрусових може викликати роздратування ротової порожнини і призвести до невеликих виразок. Щоб мінімізувати вплив кислоти на зуби, промийте рот після їжі.



Сік цитрусових пошкоджує зубну емаль / Фото Unsplash

Кава та чорний чай не є шкідливими напоями, але якщо ви будете пити їх занадто часто, то можете пошкодити свої зуби. Кава та чай можуть викликати сухість у роті та змінити колір зубної емалі.

Незважаючи на те, що натуральні сухофрукти корисні, вони шкідливі для ваших зубів. Річ у тім, що більшість з них липкі, тому залишаються на зубах. Крім того, вони можуть пошкодити емаль. Якщо ви любите їсти сухофрукти, не забувайте полоскати рот і користуватися зубною ниткою.

Картопляні чипси та інші крохмалисті продукти можуть застрягати в наших зубах і залишатися там надовго. Після таких перекусів не забувайте використовувати зубну нитку. Залишки їжі можуть призвести до утворення великої кількості зубного нальоту.

Чипси залишаються на зубах та з часом утворюють наліт / Фото Unsplash

Коли ми п'ємо солодкі газовані напої, бактерії перетворюють цукор на кислоти, які можуть руйнувати зубну емаль. Зуби стають більш чутливими та схильними до карієсу. А напої, що містять кофеїн, крім усього іншого, викликають сухість у роті.

Усі упаковки попкорну містять насіння, які не приготувалися та залишаються твердими. Коли вони потрапляють на наші зуби, можуть їх пошкодити, і вам доведеться звернутися до стоматолога. Крім того, шматочки попкорну часто застряють між зубами і руйнують емаль.

Кетчуп не такий вже нешкідливий, як може здатися. Він містить багато цукру і крохмалю, які можуть руйнувати емаль і живити шкідливі бактерії.

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