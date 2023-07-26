Многие не только не имеют правильных привычек сна, но и недосыпают. Для полноценного отдыха человеку нужно хотя бы 7 часов сна, иначе вы будете чувствовать себя истощенными в течение всего дня.

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Ужинайте задолго до сна

Иногда перекусов перед сном или поздним ужином избежать невозможно, однако помните, что они могут повредить вашему отдыху. А если полночное лакомство станет регулярным, это может вызвать изжогу, рефлюкс в желудке и повышение уровня сахара.

Всего это можно предотвратить, если ужинать по крайней мере за 2 – 3 часа до сна, чтобы дать организму возможность запустить процесс пищеварения.

Избегайте поздних тренировок

Многие люди имеют возможность заниматься спортом только после работы, поздно вечером. Впрочем, если вы будете тренироваться перед сном, это может активизировать тело и мозг, влияя на начало сна.

Делайте упражнения рано вечером за несколько часов до сна. Они помогают снять много умственного и физического стресса и улучшают метаболизм,

– рассказал доктор Амер Хан.

Откажитесь от употребления кофеина

Если у вас напряженный рабочий график, вероятно, вы иногда выпиваете вторую, а то и третью чашку кофе. Впрочем, стимуляторы вроде кофеина пробуждают ваше тело. Для того чтобы насладиться ночным сном, попробуйте пить кофе только утром и днем.

Сон может ухудшиться из-за употребления кофеина / Фото Pexels

Прекратите потребление стимуляторов, включая кофеин, никотин и алкоголь, за несколько часов до запланированного сна,

– поделился доктор Хан.

Не ложитесь спать раньше

Да, этот совет может показаться странным. Обычно люди ложатся спать раньше тогда, когда им нужно встать рано, однако это не только не помогает, но и вредит вашему здоровью и сну.

Если вы ляжете спать рано, скорее всего, вы будете часто просыпаться ночью и спать хуже. Вместо этого врачи советуют просто ложиться спать в обычное время ежедневно, и тогда ваш график отдыха нормализуется.

Избегайте телефонов

Об этом вам уже, вероятно, приходилось слышать. Если вы будете сидеть в телефоне перед сном, голубой свет, который он излучает, испортит ваш сон. Гаджеты не только вмешиваются во внутренние часы вашего тела, но и отвлекают от отдыха.