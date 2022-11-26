Ми ділимось з вами 4 простими кроками, які принесуть у ваше життя непрості та позитивні зміни. Як відчути щастя та жити в гармонії зі собою та світом, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як стати щасливим за 4 кроки

Крок 1: робимо добро

В Україні можливості стати частинкою добра та допомогти іншим: чи то задонатити військовим, чи то покращити життя переселенців, чи то подбати про інших, хто цього потребує, є чимало. Саме добрі вчинки приносять радість не лише іншим, але й дозволяють відчути велику радість вам. Дослідниця Ліз Дан провела цікавий експеримент на цю тему: дві групи людей мали по 5 та 20 доларів відповідно. У перших було завдання придбати щось собі, а в других – потішити оточення чимось. Цікаво, що учасники з другої когорти демонстрували вищий показник щастя.

Крок 2: будуємо якісні соціальні зв'язки

Ще один фактор, яким має прямий зв'язок з відчуттям щастя – це люди, які вас оточують, та зв'язок з ними. Це довело надтривале дослідження Гарвардського університету про щастя. Науковці спостерігали за життям 724 чоловіків і жінок та вивчали протягом 75 років, що їх робить щасливими.



Спілкування зробить вас щасливішими / Фото Pexels

Виявилось, що люди почувають себе краще, коли мають якісні соціальні зв'язки. Самотні учасники відчували себе менш щасливими. Тож якісне оточення та спілкування крім щастя, покращують здоров'я, роботу мозку та когнітивні функції.

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Крок 3: контроль свідомості

Чимало часу ми проживаємо будучи заглиблені у думки, але не в реальному світі. Так мислення може красти нас з буденності, що робить людину менш щасливою. Медитація допоможе повернутисб у реальність, з думок перемкнутись на тіло, відчути простір, у якому ви існуєте, та черпати з нього широкий спектр емоцій, які раніше просто пропускали повз, адже були заглиблені у думки та хвилювання. Для медитації вам знадобиться YouTube та 5 хвилин в день. Цікаво, що щоденна практична системна медитація здатна збільшити кількість сірої речовини в місцях кортексу нашого головного мозку.

Крок 4: практики здоров'я

Ще одна пігулка щастя – спорт. Достатньо всього 30 хвилин на день, аби відновити контакт з тілом, відчути приплив енергії та викорінити з глибин заховані емоції. Навіть невеликі навантаження покращують роботу мозку, знижують рівень стресу та роблять нас щасливішими.