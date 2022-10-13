Одним із перших атрибутів лікування застуди є чай з лимоном. Ви будете здивовані, але він може бути небезпечним.

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Про який напій краще забути під час недуги

Головна рекомендація лікарів під час застуди та вірусних інфекцій – багато пити, адже рідина здатна стимулювати кровотік, лімфу, метаболічні процеси, допомагати вивести токсини з організму. Проте не всі напої будуть мати такі властивості.

Зокрема, виключити варто всім знайомий чай з цукром. Сам по собі напій, звісно, безпечний, але цукор вмикає протилежну дію. Відмовитись варто загалом від усіх напоїв з підсолоджувачем, адже цукор пригнічує імунні реакції, що неабияк сповільнює одужання.

Підсолоджувач при потраплянні у шлунково-кишковий тракт стає поживою для патогенної мікрофлори, особливо кандидоз. Тоді ж запускаються процеси бродіння, які аж ніяк не покращують становище.



Чай з цукром – погана ідея під час застуди / Фото Pexels

Що та скільки пити

За нормального самопочуття здоровий організм потребує протягом доби не менше 1,5 – 2 літрів чистої води. Якщо ж тіло уражене вірусом, йому знадобиться більша доза – близько 3 літрів. Якщо паралельно вживати їжу немає апетиту та сили, від раціону можна відмовитись. Ваш організм все одно спрямовує всі сили на боротьбу, а харчі лише перенавантажать шлунок. Сконцентруйтесь на рясному питті дрібними ковтками. Це може бути:

чиста фільтрована злегка тепла вода;

компоти та морси з цукрозамінниками;

чорний, зелений чай або з журавлини;

вода з лимоном;

бульйон;

тепле молоко.

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Покладайтесь на власні смаки та вживайте лише звичні напої, аби раптово не відкрити для себе новий продукт, який викличе алергію. Чаї стануть гарними ліками, якщо їх не зіпсувати цукром, адже містять антиоксиданти, які допомагають організму боротися із захворюванням.