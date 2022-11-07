У нашому матеріалі розповідаємо, які продукти у раціоні варто мінімізувати, аби почати профілактику та не втратити зір.

До теми Ви ризикуєте втратити зір: як не треба спати

Що може погіршити зір

Прості вуглеводи

Ці підступні передвісники зайвих кіло та поганого зору ховаються у багатьох звичних продуктах. Прості вуглеводи збільшують ризик розвитку захворювання очей, яке пошкоджує сітківку та впливає на центральний зір людини. Вікова дегенерація жовтої плями характеризується зниженням здатності чітко бачити деталі, що з часом може призвести до втрати зору.

Допомагають цій недузі освоїтись у вашому організмі саме прості вуглеводи, якими переповнений наш щоденний раціон: споживання смаженої їжі, рафінованого зерна і молочних продуктів з високим вмістом жирів.

Цукор



Мінімізуйте споживання цукру / Фото Pexels

Це джерело вуглеводів, якому варто приділити більшу увагу, адже він особливо небезпечний для ваших очей. Споживання великої кількості солодкого не лише вплине на фігуру. У критичних випадках ви ризикуєте захворіти на діабетичну ретинопатію, яка може призвести до відшарування сітківки та втрати зору.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

М'ясо

М'ясо – це гарне джерело білка, якому варто іноді шукати більш корисну заміну. Споживання червоного та обробленого м'яса принесе організму більше шкоди, ніж ви можете собі уявити. А все через велику кількість солі, яка може бути пов'язана з гіпертонічною ретинопатією – захворюванням сітківки і її судин. Шукайте корисний та безпечний білок у молочних продуктах, яйцях, горіхах, броколі, шпинаті, рибі, сочевиці та квасолі.