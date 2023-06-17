Позбутись проблемних плям насправді можна бюджетними способами. Ці засоби точно знайдуться у вашій домівці та не вплинуть на колір чи принт тканини.

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Як вивести зелені плями від трави

Сіль

Вам знадобиться 1 склянка чистої води та 1 столова ложка солі, яку потрібно розчинити у рідині. Сольовий розчин наносимо на забруднену ділянку та залишаємо на 40 хвилин. Після цього одяг відправляємо у пральну машинку та вмикаємо звичний режим очищення.

Якщо залишки трави після прання присутні на тканині, процедуру можна повторити.

Нашатирний спирт



Це допоможе відіпрати одяг / Фото Pexels

Цей засіб підійде лише для світлих тканин, а темним чи яскравим виробам він може нашкодити. Для розчину беремо склянку води та 1 столову ложку нашатирного спирту. Наносимо готовий засіб на зелене забруднення, чекаємо і перемо.

Перекис

Цей розчин, як і попередній, допоможе лише світлим кольорам. Використовувати його можна і тоді, коли потрібно відбілити тканину. Готувати розчин не потрібно: беремо 3% перекис водню та просто наносимо на проблемне місце. Так залишаємо тканину на пів години, а тоді перемо у звичайному режимі.