Избавиться от проблемных пятен на самом деле можно бюджетными способами. Эти средства точно найдутся в вашем доме и не повлияют на цвет или принт ткани.

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Как вывести зеленые пятна от травы

Соль

Вам понадобится 1 стакан чистой воды и 1 столовая ложка соли, которую нужно растворить в жидкости. Солевой раствор наносим на загрязненный участок и оставляем на 40 минут. После этого одежду отправляем в стиральную машинку и включаем обычный режим очистки.

Если остатки травы после стирки находятся на ткани, процедуру можно повторить.

Нашатырный спирт



Это поможет отстирать одежду / Фото Pexels

Это средство подходит только для светлых тканей, а темным или ярким изделиям оно может навредить. Для раствора берём стакан воды и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Наносим готовое средство на зеленое загрязнение, ждем и стираем.

Перекись

Этот раствор, как и предыдущий, поможет только светлым цветам. Использовать его можно и тогда, когда нужно отбелить ткань. Готовить раствор не нужно: берём 3% перекись водорода и просто наносим на проблемное место. Так оставляем ткань на пол часа, а затем стираем в обычном режиме.