Холестерин повільно та безсимптомно знищує ваші артерії та призводить до накопичення жиру в них. Це порушує кровотік та краде у вас здоров'я.

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Як виявити підвищення холестерину

Зазвичай накопичення холестерину складно виявити на перших стадіях. Проте певні відчуття у ногах все ж можуть допомогти помітити тихого вбивцю артерій, на яких накопичується наліт, схожий на зубний. У його складі є відкладення жирових речовин, клітинні відходи, кальцій та фібрин.

Чим більше небезпечного нальоту, тим менш еластичні судини. Небезпека й у тому, що накопичення звужують площину для циркуляції крові. Кінцівки першими страждають від збоїв у процесі, тож ознаки не змусять себе чекати.

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Якщо вас турбує біль в області литки – варто бити на сполох. За даними Клівлендської клініки, брак крові може призвести до захворювань периферичних артерій. Внаслідок хаотичної роботи судин людина починає відчувати больові ознаки, які можуть ускладнювати ходьбу або фізичну активність. Також експерти повідомляють про ці можливі відчуття у м'язах:

оніміння;

слабкість;

важкість;

сильну втому.



Звертайте увагу на симптоми у ногах / Фото Pexels

З часом симптоми можуть розширювати свою зону дії та доходити до сідниць. Ігнорування цих сигналів високого рівня холестерину чи ЗПА може призвести до гірших наслідків, адже хвороба постійно прогресує. На наступних стадях вас можуть турбувати: