Холестерин медленно и бессимптомно уничтожает ваши артерии и приводит к накоплению жира в них. Это нарушает кровоток и ворует у вас здоровье.

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Как выявить повышение холестерина

Обычно накопление холестерина сложно обнаружить на первых стадиях. Однако определенные ощущения в ногах могут помочь заметить тихого убийцу артерий, на которых накапливается налет, похожий на зубной. В его составе отложения жировых веществ, клеточные отходы, кальций и фибрин.

Чем больше опасного налета, тем менее эластичны сосуды. Опасность заключается и в том, что накопления сужают плоскость для циркуляции крови. Конечности первыми страдают от сбоев в процессе, поэтому признаки не заставят себя ждать.

Традиционный подход к лечению не всегда срабатывает? Рассказываем, как можно заменить протокольную терапию на индивидуальный биорегуляционный подход.

Если вас беспокоит боль в области икры – стоит бить тревогу. По данным Кливлендской клиники, нехватка крови может привести к заболеваниям периферических артерий. В результате хаотической работы сосудов человек начинает ощущать болевые признаки, которые могут осложнять ходьбу или физическую активность. Также эксперты сообщают об этих возможных ощущениях в мышцах:

онемение;

слабость;

тяжесть;

сильная усталость.



Обращайте внимание на симптомы в ногах / Фото Pexels

Со временем симптомы могут расширять свою зону действия и доходить до ягодиц. Игнорирование этих сигналов высокого уровня холестерина или ЗПА может привести к худшим последствиям, потому что болезнь постоянно прогрессирует. На следующих стадиях вас могут беспокоить: