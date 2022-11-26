Спричинити погіршення стану шкіри можуть низькі температури, старіння та побічні ефекти ліків. Проте ці поради допоможуть якісно та оперативно провести профілактику неприємних наслідків.

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Як вберегти шкіру

Не вмивайтеся гарячою водою

Уникайте гарячої води навіть тоді, коли дуже хочеться зігрітись. При контакті зі шкірою високі температури можуть спровокувати запалення та порушити шкірний бар'єр. Через це страждає і безпека шкірного покриву, адже у подразників з'являється прямий доступ до заборонених зон. Обирайте для вмивання комфортну прохолодну воду, яка не викликатиме неприємних відчуттів при контакті зі шкірою.

Не зловживайте мийними засобами

Засоби для вмивання шкіри потрібно обирати дуже ретельно, аби теж не нашкодити шкірі. Жорсткі очищувальні продукти та надмірна їхня кількість можуть пошкодити природні захисні жири та білки вашої шкіри, які підтримують шкірний бар'єр.

Вмивайтеся м'яким мийним засобом без ароматизаторів. Нанесіть достатньо засобу, щоб видалити бруд і жир. Уникайте використання надмірної кількості задля появи густої піни,

– рекомендує сертифікована дерматологиня Медичного центру Векснера Університету штату Огайо Майя Джонас.

При виборі засобів звертайте увагу на склад. Часто виробники додають у доглядові засоби надто агресивні речовини, шкода яких перевищує можливу позитивну дію. Зокрема небезпечними будуть:

ароматизатори;

ізопропіловий спирт;

хлористий натрій;

ретиноїди.



Як захистити шкіру / Фото Pexels

Викликають подразнення та сушать шкіру і саліцилова кислота та пероксид бензоїлу, які давно стали незмінними інгредієнтами для боротьби з прищами в сироватках, тоніках і кремах для вмивання.

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Сухе повітря

Впливає на шкіру не лише холодний морозяний бриз, але й сухе повітря вдома, яке стає проблемою для багатьох в опалювальний сезон. Для того, аби уникнути проблеми, можете скористатись зволожувачем. Особливу увагу варто приділити вашій спальні, адже там ви проводите чимало часу під час сну.