Проте можлива профілактика цього захворювання. Американські вчені поділились унікальним продуктом, який вбереже від раку кишківника.

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Як захиститись від раку кишківника

Пухлини кишківника – поширені захворювання, особливо у США, тож американські вчені взялись детальніше дослідити цю недугу та знайти дієві методи профілактики. Рак кишківника однаково небезпечний як для жінок, так і для чоловіків. Хвороба дуже неприємна, складна та болюча, тож подбати про захист все ж варто.

Вчені провели низку досліджень на лабораторних мишах. Усі гризуни були генетично запрограмовані на ризик розвитку пухлин. Їх поділили на дві групи: одні харчувались спеціальним раціоном з великою кількістю жирів, низьким рівнем кальцію та корисними вітамінами, а інші паралельно вживали сухий порошок ожини. Саме організм другої групи піддослідних показав особливу стійкість від злоякісних новоутворень, яку забезпечили компоненти у складі ягід.



Ожина захистить від раку кишківника / Фото Unsplash

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Як і на появу раку, так і на ефективний захист впливає ваш раціон. Дослідники заявили, що у пригоді стане ожина, яка сприяє зниженню ризиків розвитку пухлини. Весь секрет криється у протизапальних властивостях, які зменшують ймовірність безконтрольного поділу клітин. Ожина також потішить і своїм надійним захистом від нейродегенеративних захворювань.

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