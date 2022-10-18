Проте можлива профілактика цього захворювання. Американські вчені поділились унікальним продуктом, який вбереже від раку кишківника.
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Як захиститись від раку кишківника
Пухлини кишківника – поширені захворювання, особливо у США, тож американські вчені взялись детальніше дослідити цю недугу та знайти дієві методи профілактики. Рак кишківника однаково небезпечний як для жінок, так і для чоловіків. Хвороба дуже неприємна, складна та болюча, тож подбати про захист все ж варто.
Вчені провели низку досліджень на лабораторних мишах. Усі гризуни були генетично запрограмовані на ризик розвитку пухлин. Їх поділили на дві групи: одні харчувались спеціальним раціоном з великою кількістю жирів, низьким рівнем кальцію та корисними вітамінами, а інші паралельно вживали сухий порошок ожини. Саме організм другої групи піддослідних показав особливу стійкість від злоякісних новоутворень, яку забезпечили компоненти у складі ягід.
Ожина захистить від раку кишківника / Фото Unsplash
Як і на появу раку, так і на ефективний захист впливає ваш раціон. Дослідники заявили, що у пригоді стане ожина, яка сприяє зниженню ризиків розвитку пухлини. Весь секрет криється у протизапальних властивостях, які зменшують ймовірність безконтрольного поділу клітин. Ожина також потішить і своїм надійним захистом від нейродегенеративних захворювань.
7 порад, які допоможуть знизити ризик виникнення раку кишківника
- Додайте у раціон свіжі фрукти, овочі та цільні зерна.
- Мінімізуйте вживання червоного м'яса та перероблених м'ясних продуктів (ковбас, сосисок, м'ясних делікатесів).
- Уникайте вживання алкоголю та киньте курити.
- Не забувайте про рух: ведіть активний спосіб життя, займайтеся спортом, влаштовуйте півгодинні прогулянки.
- Позбудьтесь надмірної ваги та ожиріння.
- Уникайте надмірного та хаотичного вживання антибіотиків.
- Не забувайте про регулярні скринінгові обстеження, які допоможуть вчасно виявити хворобу.