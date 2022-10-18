Давно вагались, чи вартий цей плід вашої уваги і коштів з гаманця (близько 40 грн за штуку)? Спішимо розповісти про смак маракуї та корисні властивості.
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Чому варто спробувати маракую
Першим і чи не найважливішим у виборі фруктів є смак. Властивості маракуї вас точно приємно здивують: вона володіє кисло-солодким фруктовим смаком з приємними терпкими нотками. Нагадує суміш ківі, папайї та ананаса. Цей кисло-солодкий мікс чудово підкріпить і цілий список корисних властивостей.
Покращить процес травлення
Якщо у вас проблеми з травленням, маракуя стане чудовою альтернативою медикаментам. Вона врятує від спазмів і болів у ділянці шлунка, покращить функціонування травного каналу, адже наділена незначним проносним ефектом.
У маракуї чимало корисного / Фото Pexels
Зміцнить імунну систему
Найкращу профілактику, лікування та швидке відновлення забезпечить маракуя. Вона стане чудовим компонентом для покращення імунної системи. До того ж перепаде позитивного впливу і печінці, ниркам та органам сечовиділення.
Ліквідує шкідників
Саме так, маракуя гарно почистить ваш організм від шкідливих компонентів та вміло їх виведе. Фрукт також допоможе позбутись і зайвого жиру.
Покращить роботу серця
Серцево-судинна система також отримає свою дозу користі з екзотичного плоду. Маракуя здатна нормалізувати тиск, тож стане справжнім відкриттям для людей із патологіями серця і судин. А флавоноїди і бета-каротин, які є у складі, потішать ваш зір.
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Добре тонізує
Чудовим замінником кави та інших напоїв, що бадьорять, стане сік маракуї. Він має приємний смак і тонізувальні властивості. Рекомендовано його вживати у тандемі з іншими соками.