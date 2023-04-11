Міністерство охорони здоров'я України поділилось трьома простими правилами, які допоможуть подбати про себе й значно покращать якість життя.

До слова Дуже дивно, але ефективно: 7 ранкових звичок здорових людей

Три "кити" здорового життя

Збалансоване харчування

Уникнення нехорошої їжі, як-от швидкого приготування чи продуктів із високим вмістом цукру, солі та жирів, – хороша ідея. А якщо включите у свій раціон ще свіжі фрукти та овочі, цільні злаки, білкову їжу та помірну кількість здорових жирів, то ваш організм отримає суцільну користь, адже споживання збалансованої за кількістю нутрієнтів їжі є важливим чинником збереження здоров'я.



Обирайте правильну їжу / Фото Pexels

Фізична активність

Ви і самі знаєте про її важливість для організму. Введіть у звичку заняття спортом щонайменше по 30 хвилин щодня. Оберіть те, що вам до душі – ходьба, біг, плавання, фітнес чи будь-яка інша активність. Якщо не маєте часу на відвідування залу чи басейну, спробуйте прості вправи вдома або регулярні прогулянки.

Здоровий сон

Стабільний хороший сон – важливий чинник збереження фізичного і психічного здоров'я. Українцям, звісно, непросто налагодити сон у час постійних повітряних тривог і обстрілів, але варто спробувати лягати не пізніше 22:00.

Читайте також Шкарпетки та лаванда: як це допоможе швидко заснути

Для якісного сну необхідно готуватись правильно. Кімната має бути темною і тихою, а ліжко – зручним. Безпосередньо перед сном відмовтесь від використання гаджетів чи телевізора, адже холодне світло не сприяє сну.