​Це може призвести до набряклості, що є не надто здорово для організму. Ділимось легкими способами, які допоможуть вивести зайву воду.

Цікаво Давайте цей продукт дітям, щоб зменшити ризик появи алергії у дорослому віці

Які продукти виведуть воду з організму

Найпоширенішим наслідком збільшення об'єму рідини у тканині є набряк. Він може виникати будь-де – на обличчі, руках, стегнах чи всьому тілі. Коли цей стан стає хронічним, можуть бути серйозніші наслідки, як-от погіршення функцій нирок чи серця.

За таких обставин необхідно вивести зайву воду та підтримувати здоровий рівень. Допомогти можуть кілька продуктів, проте це займе певний час. Якщо проблеми серйозніші, звертайтесь до лікаря.

Зелений чай

Спробуйте частіше вживати цей напій, адже він славиться чудовою кількістю антиоксидантів та катехінів, що сприяє суттєвому зменшенню набряклості.



Зелений чай зменшить набряки / Фото Pexels

Кавун

Літній представник відомий своєю сечогінною дією, яка виводить токсини з організму. Також у ньому є чимало води та електролітів, як-от калію та магнію.

Огірки

У них містяться певні поживні речовини, які допомагають у випуску сечової кислоти з нирок, та кавова кислота, що сприяє виведенню рідини. Ба більше, це ще й чудовий варіант для тих, хто хоче схуднути, адже у них мала калорійність.

Імбир

Ця рослина ощасливить покращенням травлення та очищенням від шкідливих токсинів в організмі. Разом з кавуном вважається одним із найсильніших сечогінних продуктів.

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Цитрусові фрукти

Зокрема, лимони та грейпфрути. У них є чимало вітаміну С, що сприяє зміцненню стінок капілярів та зменшенню набряклості. Також цитрусові очищають організм від бактерій, зменшують здуття живота й запобігають інфекціям сечовивідних шляхів.