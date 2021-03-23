Если вы пытаетесь увеличить суточное употребление овощей, сбросить несколько килограмм или хотите изменить тип питания – салат лучший выбор. Но при этом важно учитывать, что неправильно подобранные порции и ингредиенты могут привести к негативным последствиям, например к запору и изжоге. Собрали все последствия, которые ждут ваш организм при регулярном употреблении салатов.

Чтобы выяснить, что происходит с телом, если ежедневно есть разнообразные салаты, собрали выводы сертифицированного диетолога из Нью-Йорка Джины Китли. Она утверждает, что салаты – это продукты с низким содержанием крахмала, которые помогают лучше регулировать уровень сахара в крови. Однако, это касается не всех составляющих.

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Согласно последним исследованиям, мы должны съедать 5 порций овощей и фруктов в течение дня. К сожалению, только каждый десятый взрослый придерживается этой рекомендации. Звучит неутешительно, правда? Но салаты могут решить эту проблему.

Джина Китли отмечает, что некоторые салаты из фаст-фуда могут содержать более 2000 калорий, то есть вашу суточную норму.

Зелень в еде не означает, что она соответствует вашим потребностям и помогает вам похудеть.

Иными словами, салаты могут быть здоровой пищей только в том случае, если вы правильно подбираете ингредиенты и следите за размером порций (особенно, если вы заправляете их жирными заправками или майонезом).



Что случится с организмом, если есть салаты ежедневно / Фото Pexels

Учитывая все вышесказанное – узнайте как отреагирует организм на ежедневное употребление салатов.

Вы усвоите много витаминов и укрепите иммунитет

Если вы смешаете много полезных ингредиентов (различные виды овощей, фруктов, фасоли, бобовых, орехи и семена) и регулярно будете менять состав, ежедневное употребление салата поможет вам придерживаться сбалансированного рациона с большим количеством необходимых витаминов и минералов.

Исследования показали, что масло, которым вы заправляете салат, помогает организму более эффективно усваивать жирорастворимые витамины, содержащиеся во фруктах и ​​овощах. А салат, в которые входят шпинат или капуста, орехи или семена, нут, лосось или тунец, содержать 3 компонента, что помогают укрепить иммунитет – витамин С, витамин В6 и витамин Е.

Вы похудеете или сохраните постоянный вес

Благодаря клетчатке салат считается лучшей пищей для сохранения веса. Исследование 2004 года показало, что люди, которые перекусывали салатом перед первым блюдом, употребляли на 7% меньше калорий, чем те, кто этого не делал. Кстати, когда участники эксперимента начинали прием пищи с больших порций салата, они потребляли на 12% меньше калорий.

Поэтому запомните, что регулярное употребление салатов в правильной последовательности, позволит вам не переедать и даже меньше кушать!

Вы обеспечите молодость своему мозгу



Салаты положительно влияют на когнитивные функции / Фото Pexels