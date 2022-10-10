Найпростіший спосіб захистити себе – додати правильні поживні речовини у раціон. На яких вітамінах варто зробити акцент у прохолодний сезон, розповідаємо далі.

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4 вітаміни, які врятують імунітет

Вітамін D

Одним з найважливіших для імунної системи є вітамін D. Він знижує ризики захворювання грипом та COVID-19.

У теплу пору року джерелом цього компоненту є сонечко, а взимку черпати захисні поживні елементи варто з харчових джерел: печінка тріски (1360 МО), лосось (447 МО), збагачений апельсиновий сік (137 МО) та збагачене молоко (115 МО). Варто бути обережним з дозуванням, адже надлишок вітаміну D не виводиться з організму, а накопичується.

Вітамін С

Ще один вітамін, без якого не обійтись у зимовий сезон. Він забезпечить надійний захист імунної системи, зміцнить її та допоможе швидко і безпечно боротись із застудою та грипом. Дія вітаміну С спрямована на виведення токсинів, покращення стану шкіри та протизапальний ефект.

Найкращі природні джерела – свіжі овочі та фрукти, наприклад апельсини та всілякі ягоди: в одному апельсині міститься близько 128% вітаміну С. Доукомплектувати корисний набір раціону можна аптечними альтернативами.



Додайте вітамін С у раціон / Фото Pexels

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Цинк

Цинк також належить до ряду імуностимулюючих речовин, які конче необхідні організму взимку. Зокрема, його роль важлива у білковому та вуглеводному обміні, розподілі та зростанні клітин. Від цинку залежить здоров'я шкіри, імунної системи та кишківника. Дослідження показали, що цинк також допоможе скоротити тривалість хвороби.

Шукати вітамін найкраще в устрицях, червоному м'ясі, птиці та штучних добавках. Добова норма для чоловіків становить 11 міліграмів, для жінок — 8 міліграмів.

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Омега-3

Від цього компоненту залежить левова частка вашого здоров'я, тож ми залишили його на десерт. Осінньо-зимову депресію, пов'язану з нестачею тепла та світла, можуть легко вилікувати жирні кислоти, який мають позитивний вплив на психічне здоров'я. Бонусом стане надійний захист від серцевих та очних захворювань. Чудовим джерелом стануть лосось, тунець, скумбрія, сардина та форель.