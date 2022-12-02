В одному з нещодавніх досліджень британські вчені вивчили вплив раціону на здоров'я м'язів та суглобів, а точніше ризики їх пошкодити. Цікаво, що вдалось виявити пряму залежність від конкретних продуктів.

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Як продукти впливають на здоров'я кісток

До дослідження вчені залучили жінок віком від 35 до 69 років, тривали експерименти протягом 3 років. За час дослідження 3,1% респонденток зіштовхнулись із переломом шийки стегна. Ця травма особливо небезпечна, адже несе загрозу для життя: все через високі ризики появи тромбів і смерті. Лікування цього виду перелому складне та дороге.

Вчені з'ясували, що захистити населення від можливих фатальних наслідків зможуть правильні продукти у щоденному раціоні. Зокрема, додати у прийоми їжі варто білок. Його потрібно споживати на 25 грамів більше від добової норми, яка становить не менше 0,8 грама на 1 кілограм маси тіла. Таке корисне перевищення норми зможе знизити ймовірність травми аж на 14%.

Скільки потрібно споживати білка / Фото Ясенсвіт

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Автори унікального дослідження, яке може врятувати вас взимку від небажаних травм, зазначають, що збільшення кількості білка в організмі безпосередньо пов'язане з мінералізацією і щільністю кісток. На практиці збагатити раціон можна яйцями або рибою.

Збільшить відсоток захисту ваших кісток чашка чаю та кави, які забезпечать ще 4%. Ефект зміцнення можливий завдяки біологічно активним сполукам, зокрема поліфенолам та фітоестрогенами. Це відкриття може спростити життя та профілактику багатьом людям у світі, адже ці напої є найпопулярнішими та доступні чи не всім.