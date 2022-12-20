Знижувати артеріальний тиск можуть не лише ліки, але й правильні продукти. Про головні розповідаємо у нашому матеріалі.

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Які продукти знижують тиск

Високий артеріальний тиск – це небезпечний тривожний симптом, який з часом може перерости у складні захворювання з летальними наслідками, як інфаркт та інсульт. Ускладнення виникають через сильне навантаження на серце та мозок.

Локально знизити тиск можуть правильні ліки, а от глобально боротись із негативним симптомом може правильна дієта. Її розробкою займались вчені у новому дослідженні. Вони знайшли унікальну сполуку в одному з найпопулярніших напоїв світу, флавоноїдів, які дають чимало переваг для здоров'я, зокрема знижують тиск.

Вияснилось, що збільшувати показники може споживання солі, оскільки вона затримує воду в організмі, що створює додатковий тиск на кровоносні судини. Зменшення кількості приправи у раціоні може зменшити і негативні показники.



Додайте чай у раціон / Фото Pexels

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Головним супернапоєм для людей, які мають проблеми з тиском, може стати чай. Це вдалось виявити шляхом аналізу 157 раніше проведених випробувань і 15 досліджень впливу флавоноїдів на організм. Оптимальною буде кількість 400 – 600 міліграмів на добу.

Крім того, збільшення споживання харчових флавоноїдів може допомогти покращити показники артеріального тиску, концентрації холестерину та цукру в крові. Найсильніші докази були для деяких біомаркерів, наприклад, артеріального тиску, загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів високої щільності та динаміки інсуліну/глюкози,

– зазначають автори дослідження.

Хорошими джерелами флавоноїдів також вважаються: