Хронически высокий уровень сахара в крови может привести к повышению различных рисков для здоровья. В частности, растут шансы на получение церковных заболеваний, ухудшение зрения и заболевания почек. О том, как можно урегулировать уровень сахара, рассказала диетолог Синтия Сасс.

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Ешьте углеводы последними

Конечно, это почти невозможно делать при каждом приеме пищи, но исследования все же показывают, что употребление углеводов после овощей может привести к снижению уровня сахара в крови

Во время этого исследования 16 участников, страдавших диабетом 2-го типа, ели одинаковую пищу, однако в разном порядке: сначала углеводы, а затем белки и овощи; сначала белок и овощи, а затем углеводы, или все ингредиенты одновременно.

Оказалось, что уровень сахара в крови был значительно ниже, когда углеводы употребляли после еды, а не в начале.

Добавьте в пищу растворимую клетчатку

Клетчатка – это тип углеводов, который не расцепляется и не всасывается в кровь из кишечника. Это означает, что клетчатка в пище, богатой углеводами, не повысит уровень вашего сахара.

Растворная клетчатка также замедляет пищеварение, а это означает, что усваиваемые углеводы будут попадать в кровь гораздо медленнее.

Выбирайте круглозерновые продукты

Далеко не все углеводы одинаковы, особенно когда говорится о том, как они влияют на уровень сахара в крови. Поэтому потребление цельного зерна может улучшить уровень глюкозы в крови после еды.



Целозерновые продукты достаточно полезны для здоровья / Фото Pexels

К цельным зернам относятся следующие продукты:

ячмень;

коричневый рис;

гречневая крупа;

пшено;

овес;

киноа;

дикий рис.

Ходите на прогулку после еды

Если после обеда или ужина вы немного прогуляетесь, это поможет вашему телу сжечь некоторые из углеводов, которые вы только что потребили и стимулировать движение мышц. Все это помогает снизить уровень сахара. Ходьба также улучшает эффективность работы инсулина для очищения крови от сахара.

И, конечно, ходьба будет более эффективной и даже обычное стояние после обеда тоже может принести некоторую пользу организму.